Xiaomi Redmi 4 İçin MIUI 9 Global Rom'u Yayınlandı!

Xiaomi, Redmi 4 için Hindistan ve global versiyonunda çalışan yeni MIUI sürümü, MIUI9 Global Stabil Rom'unu yayınladı!

Xiaomi'nin Hindistan'daki iş bağlantıları ve Hindistan'a özel çıkarttığı içerikler gün geçtikçe artıyor. Eğer takip ettiyseniz geçtiğimiz günlerde size Xiaomi'nin Hindistan'daki başarısından bahsetmiştik. Xiaomi'de bunun karşılığını vermek adına Hindistan'da en çok satılan cihazlarından Xiaomi Redmi 4'ün MIUI 9 Global Stabil Rom güncellemesini, Hindistan versiyonu üzerinden çıkarıyor.

Bugünden itibaren eğer Global Stabil Rom'a sahip bir Xiaomi Redmi 4'e sahipseniz, artık cihazınızda Android Nougat 7.1'den güç alan MIUI 9 Rom'unu telefonunuza yükleyebileceksiniz. Eğer Global Stabil Rom'a sahipseniz bir kaç gün içerisinde OTA güncellemesi sayesinde otomatik olarak alabileceğiniz güncellemede, bir sürü yeni ikon, animasyon ve görsel destek bulunuyor.

Ayrıca Xiaomi Redmi 4'teki bir çok yazılımsal hatayı da düzelten bu ROM güncellemesi sayesinde, hem daha hatasız hem de çok daha hızlı bir Xiaomi Redmi 4'e kavuşacaksınız. Eğer manuel olarak ROM'u kurmak ve güncelleme hakkında daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız buradaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz. Eğer GBR'a sahipseniz ve otomatik güncellemeyle, MIUI 9'a sahip olacaksanız da güçlü bir Wi-Fi alanında ve yüksek bir şarj oranıyla güncellemeyi yapmanızı öneririz.