Xiaomi Redmi 4A'ya MIUI 9.0 Güncellemesi Geliyor!

Xiaomi 2017'de çıkarıpta hala MIUI 9 güncellemesi getirmediği tek telefon olan Xiaomi Redmi 4A'ya da Android Nougat 7.1.2 bazlı MIUI 9 güncellemesini getiriyor.

Xiaomi'nin geçtiğimiz yılın Mart ayında piyasaya çıkardığı ve orta seviye fiyat performans telefonu Xiaomi Redmi 4A normalde, Android Marshmellow bazlı bir MIUI 8 rom'u ile piyasaya çıkmıştı. Aynı yılın ortalarında Xiaomi Android Nougat 7.1.2 bazlı bir MIUI 8 rom'u çıkarmış ve daha sonra da yine Nougat 7.1.2 bazlı MIUI 9 rom'unu çıkarmış olsa da, neredeyse tüm 2017'de çıkan tüm cihazlarını Nougat'a yükseltse de, Redmi 4A bir türlü yükseltilmemişti.

Özellikle de ülkemizde de 650-850 lira arasında bulunabilmesi ve fiyatına göre oldukça güçlü özellikleriyle dünyada da genel anlamda tercih edilen cihaza hala neden bir güncelleme gelmediği merak konusuydu. Özellikle de Xiaomi amiral gemisi cihazlarına Android Oreo güncellemesini yapmışken. Beklenen şey oldu ve Xiaomi, Redmi 4A modeline Android Nougat tabanlı MIUI 9 güncellemesini getirdi.

Yeni güncellemeyi alabilmek için eğer hala bildirim almadıysanız tek yapmanız gereken "Ayarlar" bölümünden, "Sistem Güncellemeleri" kısmına girip "Güncellemeleri Kontrol Et" tuşuna tıklamak. Daha sonrasında gelecek 1.3 gb'lık güncellemeyle birlikte hem şarjınızın dolu olmasına hem de internete Wi-Fİ üzerinden bağlanıyor olmaya dikkat edin.

Gelecek güncellemeden sonra cihazınız hem Nougat'ın bölünmüş ekran gibi özelliklerini kullanabilecek hem de MIUI 9'un "Mi Video App" ya da "New Mi Explorer" gibi uygulamalarına sahip olabilecek. Ayrıca cihaz yine de aman aman bir değişime sahip olmasa da, çok büyük bir güncelleme geleceğini de unutmayın. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Xiaomi'nin Redmi 4A gibi orta-giriş seviyesi cihazlarını bile güncel tutmaya çalışması harika değil mi?