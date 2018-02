Xiaomi Redmi 5, Çin'de Bir Kamera Sürpriziyle Çıkacak

Akıllı telefon piyasasının yükselen aktörlerinden Xiaomi, Redmi Not 5 serisini 14 Şubat'ta Hindistan'da satışa sundu. Orta segment bir cihaz olarak ortaya çıkan Redmi Not 5, farklı bir özelliği öne çıkarılarak pazarlandı. Bununla birlikte telefonun Çin'de bir kamera sürpriziyle geleceği belirtildi.

Geçtiğimiz birkaç yılda piyasaya sürdüğü fiyat-performans telefonlarıyla akıllı telefon pazarında hatırı sayılır bir yer eden Xiaomi, ürettiği diğer ürünlerle birlikte tam bir teknoloji devi olma yolunda tüm hızıyla ilerliyor. Ülkemizde de paralel ithalat yoluyla ürünlerine ulaşabildiğimiz marka, geçtiğimiz günlerde Hindistan'de büyük bir tanıtım gerçekleştirdi. Redmi Not 5 serisini Asya ülkesinde tanıtan Xiaomi, telefonun bir kamera sürprizi içerdiğini söyledi. Telefon "Hindistan'ın kamera canavarı" sloganıyla pazarlandı.

Yakında Çin'de de satışa sunulacak telefonlarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan şirketin akıllı telefon ürün pazarlama müdürü, cihazın bir kamera sürpriziyle geleceğini söyledi.

Xiaomi Redmi Not 5'in Çin'de sunulacak modelinin kamerasının Hindistan'dakinden farklı bir yapılanmaya sahip olacağını söylemek için kahin olmaya gerek yok. Hatırlatmak gerekirse Redmi Not 5, f / 2,2 diyafram aralığında 12MP'lik bir arka kamera sunuyor. Kamera hızlı odaklama ve PDAF gibi özelliklerle birlikte geliyor. Ön tarafta ise, düşük ışık koşullarında kaliteli selfie çekimler yapmak üzere optimize edilmiş bir 8MP kamera bulunuyor. Bu kamera da bir LED flaş ve daha iyi selfieler için Beauty 3.0 modunu destekliyor. Xiaomi'den yapılan açıklamaya göre, Redmi Not 5'in Çin versiyonunun farklı bir kamera özellikleri ile gelmesini bekliyoruz, ancak değişecek olan şey hala bilinmiyor. Yakın zamanda telefon Çin pazarına sunulacak ve biz de size değişenin ne olduğunu duyuracağız.