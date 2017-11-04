Xiaomi Redmi 5 Plus'ın Yeni Bir Görüntüsü Çıktı

Görüntüye göre cihazın arka kısmında iki kamera ve led ışığı ile parmak izi okuyucusu yer alıyor. Bunun yanında ön yüz tasarımı, son zamanların trendi olan bütünsel ekran yaklaşımına dair izler taşıyor.

Xiaomi, Redmi 5 Plus olarak adlandırılacağı düşünülen Redmi serisinden yeni bir modeli piyasaya sürmeyi düşünüyor olabilir. Cihaza ait olduğu zannedilen kutu online ortamda görülmüş, hatta yeni modele ait olduğu iddia edilen birkaç gerçek çekim fotoğraf da sızdırılmıştı. Redmi 5 Plus’ın yeni görüntüleri bir kez daha online ortamda görüldü. Yeni görüntüler, cihazın ön ve arkasını yansıtıyor. Sızıntının ne derece doğru olduğundan emin değiliz ama daha önce yayınlanan gerçek Redmi 5 Plus fotoğraflarıyla benzerlik taşıyor.

Son olarak sızdırılan bu görüntülerde öne çıkan özelliklerden biri, cihazın bütünsel ekran tasarımı. Xiaomi’nin Redmi serisini bütünüyle tam ekranlı tasarım şeklinde değiştireceği konusunda bazı tereddütler olmakla birlikte, bu ihtimalin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel. Bugüne değin sızdırılan görüntülerde tam ekranlı tasarımın yer alıyor olması, Redmi 5 Plus’ın da bu tip bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor.

Ekran tasarımının ötesinde, Xiaomi Redmi 5 Plus’ın arka yüzünde dikey olarak yerleştirilmiş iki kamera yer alacak gibi görünüyor. Arka yüzün tasarımı Mi Note 3’e oldukça beziyor. Tek farkı kameraların altına yerleştirilmiş LED ışığı bulunan ikili kamera düzeni. Aynı zamanda arkaya yerleştirilmiş bir de parmak izi okuyucusu bulunuyor. Donanım tarafında Redmi 5 Plus’ın Snapdragon 6625/630 işlemci, 3 GB RAM, 32 GB dahili hafızaya sahip olacağı söyleniyor. İkinci bir hafıza tipi de olabilir. Redmi serisi modellerin ne zaman çıkacağına dair herhangi bir bilgi yok ama çıkması çok sürmeyecektir.