Xiaomi Redmi 5 Serisi İçin Miui 9 Beta Programı Başlıyor

Güncelleme politikasıyla tüm üreticilere örnek olan Xiaomi, yeni Redmi modellerine beta programını başlatıyor.

Yaklaşık 10 gün önce tanıtılan ve rekor satış yapan Redmi Note 5 ve Redmi Note 5 Pro modelleri, hali hazırda Android 7.1 tabanlı MIUI 9.2 sürümüyle geliyor. Bildiğiniz üzere Xiaomi stabil ROM'larına çok sık güncelleme vermezken, beta ROM'larını ise her hafta güncelliyor. Redmi 5, Redmi 5 Plus (diğer adıyla Redmi Note 5) ve Redmi Note 5 Pro modelleri için MIUI Global Beta ROM'u çok yakında meraklılarına sunacak.

Bunun dışında, Twitter üzerinden sorulan bir soruya cevap veren Jai Mani (Xiaomi Hindistan yöneticilerinden), Redmi Note 5 ve Redmi Note 5 Pro modellerinin Android Oreo güncellemesi alacağını duyurdu, ancak tarih vermedi.

Tüm dünyadan katılım sağlanabilecek olan Beta test programını cihazınıza yüklemek için telefonunuzdaki güncelleyici kısmından yararlanabilir, veya fastboot üzerinden flaşlayabilirsiniz. Beta sürümündeki hataları QQ adlı uygulama (Çince) veya MIUI Forum üzerinden paylaşarak, yeni MIUI sürümlerinin geliştirilmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Xiaomi'nin güncelleme politikasını yerinde buluyor musunuz? Sizce bu konudaki tutumu diğer üreticilere kıyasla nasıl?