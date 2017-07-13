Xiaomi Redmi 5'in tasarım ve teknik özelliklerini gösteren bir dizi fotoğraf Çin’de ortaya çıktı.

Beklendiği gibi Xiaomi Redmi 5 iki yonga seti ve RAM seçeneğine sahip olacak. Biri Snapdragon 625 2GHz CPU ve 3GB RAM, birinde Snapdragon 630 paketlenmiş 4GB RAM ve 2.2GHz CPU. Depolama 3 GB RAM barındıran model için 16/32 GB, 4 GB RAM barındıran model için 64 GB olacak. Bunların yanında tüm modellerde microSD kart girişi ve çift sim kart seçeneği de mevcut.

Xiaomi Redmi 5'in 5 inçlik IPS LCD ekranı 1920x1080px çözünürlüğünde. Kamera özelliklerine de bakacak olursak 16 megapiksellik bir arka ve 5 megapiksellik bir ön kamera barındıran Xiaomi Redmi 5, aynı zamanda Android 7.1.1 sürümünün üstü olan MIUI 9.0 çalıştırıyor. Tüm bu özellikler için ödemeniz gereken bedel ise 3 GB RAM - 16 GB depolama seçeneği için 126 dolar,3GB RAM - 32GB depolama seçeneği için 153 dolar, 4GB RAM - 64 GB depolama seçeneği için ise 162 dolar.