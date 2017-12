Xiaomi Redmi 5 ve Redmi 5 Plus Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi'nin uygun fiyatlı yüksek performanslı yeni akıllı telefonları Redmi 5 ve Redmi 5 Plus nihayet tanıtıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, düzenlediği lansman etkinliği ile yeni akıllı telefonları Redmi 5 ve Redmi 5 Plus’ı tüketicilerin beğenisine sundu. Her ikisi de ince çerçeveli ve 18:9 ekran en-boy oranına sahip olan cihazlardan alt model olan Redmi 5, 5.7 Full HD+ bir ekrana sahipken üst model olan Redmi 5 Plus yine Full HD+ çözünürlükte 5.99 inç ekran ile tanıtıldı.

Snapdragon 450 işlemcisinden gücünü alan 3300mAh bataryası ile ortalama bir kullanım süresi sunarken Snapdragon 625 ile güçlendirilen Redmi 5 Plus, 4000mAh bataryası ile seviyesine göre oldukça iyi bir kullanım süresi vaadediyor.

Xiaomi Redmi 5 Özellikler

İşlemci: Snapdragon 450

RAM: 2GB/3GB

Depolama: 16GB/32GB

Ekran: 5.7 inç Full HD+

Arka Kamera: 12MP

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 3300mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1.2 Nougat

Xiaomi Redmi 5 Plus Özellikler

İşlemci: Snapdragon 625

RAM: 3GB/4GB

Depolama: 32GB/64GB

Ekran: 5.99 inç Full HD+

Arka Kamera: 12MP

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 4000mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1.2 Nougat

Siyah, açık mavi, altın ve rose gold olmak üzere 4 farklı renk seçeneği bulunan Xiaomi Redmi 5 ve Redmi 5 Plus, 12 Aralık’ta satışa sunulacak. 2GB RAM+16GB ROM bulunan Redmi 5 yaklaşık 480 TL, 3GB RAM+32GB ROM bulunan Redmi 5 yaklaşık 540 TL, 3GB RAM+32GB ROM bulunan Redmi 5 Plus yaklaşık 600 TL, 4GB RAM+64GB ROM bulunan Redmi 5 Plus yaklaşık 740 TL fiyat etiketine sahip olacak. Fakat bu fiyatların direkt dolar kuru üzerinden çevrildiğini, modellerin her birine 300 ila 500 TL arasında verginin de ekleneceğini unutmayın.