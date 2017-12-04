Redmi 5 ve Redmi 5 Plus’ın Basın Görselleri Paylaşıldı

Xiaomi yeni akıllı telefonlarını tanıtmak için sabırsızlanıyor. Xiaomi ürün yönetimi direktörü attığı tweet ile yeni Redmi 5 ve Redmi 5 Plus'ın basın görsellerini henüz 3 gün kala paylaştı.

Xiaomi, Perşembe günü düzenleyeceği lansman ile yanı fiyat-performans cihazları Redmi 5 ve Redmi 5 Plus’ı tanıtacak. Xiaomi’nin ürün yönetimi direktörü olan Donovan Sung, attığı bir tweet ile yeni modellerin görsellerini Xiaomi hayranları ile paylaştı.

Görünüşe göre yeni Xiaomi Redmi 5 ve Redmi 5 Plus, bu yılın trendi olan 18:9 en-boy oranında ekranlara sahip olacak. Ayrıca cihazların çerçevesiz tasarımlı olmasalar da seviyelerine göre oldukça ince çerçevelere sahip oldukları söylenebilir.

Xiaomi’nin Redmi serisi cihazları fiyatına karşı sunduğu özellikler ile başta Güney ve Doğu Asya olmak üzere satışa sunulduğu tüm pazarlarda uygun fiyatlı akıllı telefon arayan tüketicilerin en çok tercih ettiği modellerden olmayı başarmışlardır.

Redmi 5 ve Redmi 5 Plus’ın teknik özellikleri ve fiyatı ile ilgili henüz kesin bir bilgi paylaşılmış değil. Ancak cihazın 108 dolardan satışa sunulan Redmi 4’e yakın bir fiyatı olması bekleniyor. Daha detaylı bilgiler için 7 Aralık’ı beklememiz gerekiyor.