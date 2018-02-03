Xiaomi RedMi 5 ve RedMi 5 Plus Yakında Hindistan'da Çıkıyor

Daha önce dönem bazındaki iki amiral gemisini Çin'de piyasaya süren Xiaomi, bu iki modelini yakında Hindistan'da da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Ülkemizde de hem performans değerleri, hem de fiyatı ile büyük ilgi çeken Xiaomi, marka değerini ülkesiyle sınırlamama konusunda oldukça kararlı. Geçtiğimiz aylarda Çin'de piyasaya çıkan Xiaomi RedMi 5 ve RedMi 5 Plus, ilk etapta üzerinden çok da zaman geçmeden Hindistan piyasasına açılmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz kasım ayında Çin'de piyasaya çıkan ve o günden beridir yoğun bir ilgiyle karşılaşan RedMi 5 ve RedMi 5 Plus'ın ne zaman başka coğrafyalara da açılacağı merakla bekleniyordu. Firmanın geçmişteki stratejilerinden tahmin ettiğimiz gibi, 'Önce Asya pazarına hakim olmak ve sonra da yavaştan Avrupa'ya açılmak' planını devam ettiren Xiaomi, cihazı Hindistan'da piyasaya sürmek için gün sayıyor.

8 çekirdekli ve Snapdragon 625 yonga setiyle dikkat çeken Xiaomi, muhtemelen Hindistan pazarında umduğu satış hedeflerine ulaştıktan sonra Avrupa pazarına da çok beklemeksizin giriş yapacak. Nitekim giriş ve orta segmentte telefon tercih eden kullanıcıların hem fiyat hem de performans özelinde tercihi olan Xiaomi'nin zaman geçtikçe bu piyasaya da daha sert adımlar atacağını ön görmek çok da zor değil.