90 Dolarlık Giriş Seviye Telefon Xiaomi Redmi 5A Tanıtıldı!

Xiaomi, akıllı telefonları yalnızca temel ihtiyaçlar için kullanan ve uygun fiyatlı cihaz isteyen kullanıcılar için 90 dolarlık (yaklaşık 330 TL) fiyatı bulunan Xiaomi Redmi 5A'yı tanıttı!

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni giriş seviye akıllı telefonu Xiaomi Redmi 5A’yı duyurdu. 5 inç HD çözünürlüklü ekranı olan Redmi 5A’nın 3000mAh bataryası ile giriş seviye bir akıllı telefona göre iyi bir şarj ömrü sunacağını söyleyebiliriz.

Qualcomm’un 1.4 Ghz dört çekirdekli Snapdragon 425 işlemcisinden gücünü alan cihazda 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Eğer depolama alanını yetersiz bulursanız endişelenmenize gerek yok; zira Redmi 5A 128 GB’a kadar MicroSD kart desteğine sahip.

Xiaomi Redmi 5A Özellikler:

İşlemci: Snapdragon 425

RAM: 2GB

Depolama: 16GB+MicroSD

Ekran: 5 inç HD IPS

Arka Kamera: 13MP

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 3000mAh

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Altın, pembe ve siyah renk seçenekleri bulunan Xiaomi Redmi 5A, 90 dolarlık fiyat etiketine sahip. Bu da ülkemizde vergisiz 330 TL'lik bir fiyata denk geliyor. Xiaomi'nin yeni cihazının, akıllı telefonlardan pek fazla beklentisi olmayan kullanıcılar için son derece uygun olduğunu söyleyebiliriz.