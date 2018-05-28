Yakın zaman önce teknik özellikleri TENAA'da ortaya çıkan Xiaomi Redmi 6 Pro'nun tasarım detayları da ortaya çıktı. Cihaz, çentikli telefon kervanının yeni üyesi olacak.

Geçtiğimiz hafta TENAA’da Xiaomi’nin üç yeni akıllı telefonu M1804C3CC, M1804C3DE ve M1804C3CE ortaya çıkmıştı. Bu telefonlardan ikisinin Redmi 6 ve Redmi 6A olduğu bilinse de M1805D1SE model numarasına sahip cihazın hangi isimle piyasaya çıkacağı bilinmiyordu. Fakat şimdi, söz konusu cihazın Redmi 6 Pro olacağı onaylandı.

Ortaya çıkan görsellere göre Xiaomi Redmi 6 Pro, Redmi 5 Pro’nun aksine çentikli bir tasarıma sahip olacak. Cihazın arka kamera kurulumu ise iPhone X’da olduğu gibi cihazın köşesinde dikey pozisyonda. Tasarım konusunda ise cihaz göze batacak kadar kalın bir çerçeveye sahip.

Xiaomi Redmi 6 Pro Özellikler (Sızıntı)

İşlemci: 2GHz 8 çekirdekli işlemci

RAM: 2GB/3GB/4GB

Depolama: 16GB/32GB/64GB

Ekran: 5.84 inç Full HD+

Arka Kamera: 12MP+ikinci kamera(bilinmiyor)

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 4000mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Siyah, gül altın, altın, beyaz, mavi, kırmızı, pembe, gri ve gümüş olmak üzere 9 farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan cihazın ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor. Fakat Xiaomi’nin 31 Mayıs’ta Mi 8’i tanıtacağını düşünürsek, cihazın kısa süre içinde ortaya çıkmayacağını tahmin edebiliriz.