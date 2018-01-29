Xiaomi Redmi Note 3’e MIUI 9.2 Güncellemesi Geldi

Xiaomi Redmi Note 3, çok uzun bir bekleyişin ardından MIUI 9.2 güncellemesi almaya başladı. Güncellemenin önümüzdeki birkaç güç içinde diğer telefonlara da gelmesi bekleniyor.

Fiyat/performans ürünleri ile dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi, Redmi Note 3 telefonları için MIUI 9.2 güncellemesini yayınladı. Kasım 2017’de Redmi Note 3S, 4A gibi bazı eski telefonları için MIUI 9.0 güncellemesini yayınlayan Xiaomi, Redmi Note 3’e bu güncellemeyi getirmemişti. Şirket, telefonun bir daha güncelleme almayacağını düşünmemize sebep olmuştu ki 9.0 yerine direkt 9.2’yi Redmi Note 3’e getirerek kullanıcıların gönlünü almayı başardı.

Yeni güncelleme MIUI 9.2.4.0 sürüm ismiyle, 290 MB’lık bir boyutta geliyor. Güncellemenin içinde aynı zamanda Ocak ayı güvenlik güncellemesi de yer alıyor. Xiaomi’nin güncellemeyi tüm Redmi Note 3 kullanıcılarına 2-3 gün içerisinde sunması bekleniyor. Bu güncellemeyle birlikte Fresh UI için değişiklikler, yeni galeri uygulaması, takvim kartları, App Vault, Mi Video uygulaması, yeni Mi başlatıcısı ve Mi Drop gibi alanlarda değişiklikler yapıldı.

Xiaomi, bu güncellemeyle birlikte Redmi Note 3’de yer alan pek çok şeyi değiştirdi. Telefonu güncelledikten sonra sanki yeni bir işletim sistemi kullanıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu içeriklerle birlikte güvenlik için de iyileştirmeler yapan şirket, eski telefonlarına hala destek verdiğini herkese göstermiş oldu.