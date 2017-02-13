Xiaomi, orta seviye özelliklere sahip yeni telefonu Redmi Note 4X’in duyurusunu gerçekleştirdi. Cihaz, 14 Şubat’tan itibaren birkaç farklı versiyonuyla satışa sunulacak.

14 Şubat Sevgililer Günü için özel bir sürpriz hazırlayan Xiaomi, Redmi Note 4X’in tanıtımını gerçekleştirdi. 144 dolar etiket fiyatıyla satışa sunulacak telefonun bir de hayali karakter Hatsune’ye uyarlanmış versiyonu bulunuyor. Bunun fiyatı ise 188 dolar olacak.

Hatsune baskılı cihaz, normal versiyonla aynı özelliklere sahip gibi duruyor fakat bu cihazı satın alanlar için sınırlı sayıda powerbank’e, telefona özel kişiselleştirilebilir kasaya ve gelecek zamanda da Hatsune temasını indirme şansına sahip olacaklar.

Şimdi cihazın özelliklerinin neler olduğuna bir bakalım:

5.5 inç büyüklüğünde ve 1080p çözünürlüğünde ekran

Snapdragon 625 işlemci

3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza

13/5 MP çözünürlüklerinde arka ve ön kamera

4100mAh gücünde batarya

Android Marshmallow 6.0 işletim sistemi

Çift SIM kart desteği

Cihaz sanki Japonya’ya ya da Asya ülkelerine özel olarak hazırlanmış gibi duruyor. Bu sebeple bir açıklama gelmediği için de buralarda satışa çıkıp çıkmayacağı konusunda net bir şey söyleyemiyoruz.