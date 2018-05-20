Yeni "Xiaomi Redmi Note 5 AI Dual Camera" Geliyor

İki Redmi Note 5 varyasyonunun ardından üçünü bir versiyon Redmi Note 5 öğrenebilen makine teknolojisi ile geliyor.

Xiaomi Redmi Note 5 ve Redmi Note 5 Pro’nun hemen ardından bugünlerde piyasaya sürülecek olan Xiaomi Redmi Note 5 AI Dual Camera varyasyonu ilginç ve uzun isminin yanında bir dizi güncelleme barındırıyor.

Temel olarak Note 5 Pro’dan izler taşıyan cihaz, hemen hemen aynı donanıma sahip. 1080 x 2160 çözünürlük ve 18:9 boy oranıyla 5.99 inçlik cihaz, Snapdragon 636 yonga setine sahip. 6GB RAM’i ve 32GB depolama alanı ile dikkat çeken Xiaomi Redmi Note 5 Pro muadili cihaz, 4.000mAh bataryası ve çift arka kamerası ile geliyor. Bahsi geçen çift kamera yalnızca makine öğrenme sistemine dair bir geliştirmeden ibaret değil. Yeni ana kamera bir dizi düşük ışık performans iyileştirmesine de sahip.( 12 MP (f/1.9, 1.4µm) + 5 MP (f/2.0, 1.25µm)

İşin yazılım boyutunda ise cihaz doğrudan Android 8.0 Oreo destekleyecek şekilde piyasaya sürülmek üzere. Bunlar dışında tasarım ve malzeme olarak aynı kalan Note 5 Dual Camera oldukça uygun olması beklenen fiyatı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam edecek gibi görünüyor.