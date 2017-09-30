Xiaomi Redmi Note 5 Küçük Çerçevelerle Gelecek!

Xiaomi'nin satış rekorları kıran modeli Redmi Note 4'ün devamı olacak model, küçük çerçevelerle ve çift arka kamerayla gelerek çağın teknolojisine uyum sağlayacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, hırslı çalışması ve doğru fiyat performans dengesi sunan cihazlarıyla dünya çapında ün ve para kazandı. Firmanın satış rekorları kıran modeli Redmi Note 4, en çok Hindistan ve kendi ülkesi Çin'de satılmıştı.

Yeni bir model üzerinde çalışan Xiaomi, Redmi Note 5'i daha teknolojik ve ileri bir model olarak piyasaya sürmek istiyor. Xiaomi Mi Mix ile kendi başlattığı çerçeveleri azaltma trendine henüz amiral gemisi Mi serisiyle katılmamış olsa da en çok satan Redmi Note serisiyle katılacak gibi görünüyor.

Donanımsal anlamda henüz kesin bilgiler olmasa da cihazın iddialı olması bekleniyor. 5,5 inçlik IPS Full HD çözünürlüklü ekranı sürdürmesi beklenen akıllı telefon, Qualcomm'un Snapdragon 660 veya 630 işlemcilerinden gücünü alacak. Bu işlemcilerin her ikisi de yüksek verimliliğe sahipken S660 modeli açık ara daha yüksek performans sağlıyor. Batarya kapasitesi geçen yıla göre küçültülen cihaz 3.790 mAh'lik bir pille gelecek. Bu batarya QuickCharge 3.0 teknolojisi sayesinde hızlı bir şekilde dolacak. Depolama kısmında 3 ya da 4 GB RAM kapasitesi sunacak olan cihaz, 32 ve 64 GB'lık dahili depolamaya sahip olacak.

Cihazın en büyük değişikliğe sahip olacağı kısım olarak gösterilen kamera, 16 MP'lik ana lens ve 5 MP'lik bir yardımcı lensin yer aldığı çift kurulumdan meydana gelecek. Kameraların özellikleri ile ilgili daha detaylı bilgi malesef bulunmuyor. Ekran kısmında ise ön tarafa yerleştirilmiş kapasitif tuşları tutması beklenen Xiaomi, ekran/gövde oranını ciddi ölçüde arttıracak, arttırmalı.

Fiyata gelirsek; cihazın 3/32 GB versiyonu yaklaşık 175 dolar, 4/32 GB versiyonu yaklaşık 205 dolar, 4/64 GB versiyonu ise yaklaşık olarak 220 dolardan satılacak.