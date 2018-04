Xiaomi Redmi Note 5 Pro Ve Mi Note 2 TWRP Desteği Aldı

Resmi desteği alan Xiaomi Redmi Noet 5 Pro Ve Mi Note 2 kullanıcılarını telefonlarını özelleştirdikten sonra isterlerse eski orijinal yazılımına geri çevrilebilecek.

Bilgisayar aldığınızda eskiyen bileşenleri değiştirme şansınız var, ancak akıllı telefonlar için ne yazık ki böyle bir şansımınız yok. Bu nedenle her akılı telefon ortalama 2 ya da 5 sene kullanılabiliyor. Zaten güncellemeleri geç gelen Android cihaz kullanıcılarınınsa aynı işletim sistemine mahkum olmalarına sebep oluyor.

Bu durumdan kurtulmak için tek çözüm yeni bir yazılım yükleyicisi edinmek veya telefonunuza custom ROM kurmak. Ancak custom ROM sonrasında cihazınızı eski haline geri çevirmek sorun olabiliyor. Ayrıca telefonunuzda resmi TWRP desteği yoksagarantiden çıkma gibi durumlarda söz konusu olabiliyor.

Telefonunu özelleştirmek isteyen Xiaomi Redmi Note 5 Pro Ve Mi Note 2 kullanıcılarına sevindirici bir haber geldi. Her iki akıllı telefonda da resmi TWRP desteği olacak. Bu sayede sıkıcı Android tipografisi ve arayüzlerinden sıkılan kullanıcılar telefonlarını gönül rahatlığıyla özelleştirebilecekler.

Çünkü özelleştirme sırasında her hangi bir sıkıntı çıkarsa da, eski orijinal sürümlerine geri yükleyebilecekler. Her an elimizde olan akıllı telefonları karakterimizi yansıtacak şekilde güncelleme neredeyse bir ihtiyaç haline gelmiş durumda.