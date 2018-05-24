Xiaomi Redmi Note 5 Pro'ya Android Oreo'lu ROM Müjdesi!

Android Oreo güncellemesini bir türlü alamayan Xiaomi Redmi Note 5 Pro için Android Oreo tabanlı çekirdek kaynak kodu yayınladı. Bu da cihaza Android Oreo tabanlı ROM'ların yakında ortaya çıkacağını gösteriyor.

Xiaomi, Redmi Note 5 Pro’yu ilk kez geçtiğimiz Şubat ayında tanıtmıştı. Mart ayında ise aynı cihaz birkaç küçük değişiklik ile Redmi Note 5 adı ile Çin’de piyasaya sürüldü. Tuhaf olan şu ki Çin’e özel olan Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro’nun aksine Android Oreo 8.1 ile piyasaya sürülmüştü.

Şirket, Redmi Note 5 Pro’nun Android Oreo güncellemesi alacağını zaten doğruladı. Fakat güncelleme bir türlü gelmek bilmedi. Bu hafta başlarında Hindistan'daki bazı kullanıcılara güncelleme yayınlansa da eski bir sürümün yayınlanması nedeni ile güncelleme kısa sürede geri çekildi.

Bugüne geldiğimizde ise Xiaomi, Redmi Note 5 Pro için Android Oreo tabanlı çekirdek kaynak kodlarını yayınladı. Bu durum, sıradan Xiaomi Redmi Note 5 Pro kullanıcıları için bir anlam ifade etmese de bir ROM hazırlamak isteyen geliştiriciler için oldukça önemlidir. Redmi Note 5 Pro’nun çekirdek kaynak kodlarına buradan ulaşabilirsiniz.