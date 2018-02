Xiaomi Redmi Note 5 - Redmi Note 5 Pro Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi'nin yeni fiyat performans akıllı telefonları Redmi Note 5 ve Redmi Note 5 Pro düzenlenen basın etkinliği ile tanıtıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Hindistan’da düzenlediği lansman etkinliği ile iki yeni orta seviye akıllı telefonu Redmi Note 5 ve Redmi Note 5 Pro’yu tüketicilerin beğenisine sundu. Genel olarak bakıldığında Redmi Note 5 uygun fiyatlı model olarak görülürken, Redmi Note 5 Pro ise özellikle şık tasarımı ile amiral gemilerine göz kırpıyor.

Ortak özelliklerine bakacak olursak her iki cihaz da 5.99 inç büyüklüğünde 18:9 formatında ve Full HD+ çözünürlüğünde ekrana sahipler. Her iki cihaz, Android 7.1.2 Nougat işletim sistemi, MIUI 9.2 arayüzü ile çalışıyor ve her iki model de 4000mAh bataryası ile kullanıcılara şarj ömrü konusunda rahat bir nefes aldırıyor.

Farklılıklara geldiğimizde Redmi Note 5 gücünü Snapdragon 625’ten alırken, Redmi Note 5 Pro ise gücünü Snapdragon 636’dan alıyor. Her iki cihaz tüketicilere iki farklı RAM seçeneği sunsa da Redmi Note 5, 3GB ve 4GB RAM sunarken Redmi Note 5 Pro, 4GB ve 6GB RAM seçeneği sunuyor. Ayrıca Redmi Note 5’te tek arka kamera, Redmi Note 5 Pro’da ise çift arka kamera bulunuyor.

Xiaomi Redmi Note 5 Özellikler

5.99 inç 2160x1080 piksel Full HD+ 18:9 ekran, 450 nit parlaklık, %84 NTSC renk gamutu, 1000:1 kontrast aralığı

2Ghz 8 çekirdekli Snapdragon 625 işlemci, Adreno 506 grafik işlemci

3GB RAM+32GB dahili depolama, 4GB RAM+64GB dahili depolama, MicroSD kart desteği

Android 7.1.2 Nougat işletim sistemi, MIUI 9.2 arayüz

Hibrit çift SIM kart desteği

12MP arka kamera, f/2.2 diyafram açıklığı, PDAF

5MP ön kamera, f/2.0 diyafram açıklığı

Parmak izi tarayıcı, kızılötesi sensör

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

4000mAh batarya

Xiaomi Redmi Note 5 Pro Özellikler

5.99 inç 2160x1080 piksel Full HD+ 18:9 ekran, 450 nit parlaklık, %83 NTSC renk gamutu, 1500:1 kontrast aralığı

1.8Ghz 8 çekirdekli Snapdragon 636 işlemci, Adreno 509 grafik işlemci

4GB, 6GB RAM+64GB dahili depolama, MicroSD kart desteği

Android 7.1.2 Nougat işletim sistemi, MIUI 9.2 arayüz

Hibrit çift SIM kart desteği

12MP arka kamera, f/2.2 diyafram açıklığı, PDAF, Sony IMX486 sensör+5MP ikinci kamera, f/2.0 diyafram açıklığı

20MP ön kamera, f/2.2 diyafram açıklığı, Sony IMX376 sensör

Parmak izi tarayıcı, kızılötesi sensör

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

4000mAh batarya

Siyah, altın, gül altın ve mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak Xiaomi Redmi Note 5’in 3GB RAM+32GB ROM’lu versiyonu 600 TL’den satışa sunulurken, 4GB RAM+64GB ROM’lu versiyonu 700 TL’den satışa çıkacak. Xiaomi Redmi Note 5 Pro’nun ise 4GB RAM’li versiyonu 830 TL’den satışa çıkarken 6GB RAM’li versiyonu 1000 TL fiyat etiketine sahip olacak. Elbette ki bu fiyatlara ülkemizde akıllı telefonlara tabi tutulan vergiler dahil değil.