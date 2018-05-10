Xiaomi, Fiyatıyla Gönülleri Fethedecek Yeni Telefonu Redmi S2'yi Duyurdu!

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16MP ön kamerası ile birleşen yapay zeka özellikleri sayesinde Redmi markasının en iyi ön kamera performansını sergilemeyi vadeden Xiaomi Redmi S2 resmi olarak tanıtıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, şirketin Redmi-S serisindeki ilk akıllı telefonu olan Xiaomi Redmi S2’yi Hindistan’da düzenlemiş olduğu basın etkinliği ile tüketicilerin beğenisine sundu. 2 mikron pikselli 16MP çözünürlüğündeki ön kamerası ve mükemmel selfieler için geliştirilen yapay zeka destekli güzelleştirme özellikleri ile dikkat çeken cihaz, Xiaomi’nin açıklamasına göre Redmi markalı telefonlar arasındaki en iyi selfie kalitesini vadediyor.
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Daha doğal arka plan bulanıklığı oluşturmak için çift arka kamera teknolojisine sahip olan Redmi 2S, 18:9 formatındaki ekranı ile günümüz trendlerini yakalarken, Xiaomi’nin sanal sesli asistanı Xiao Ai ve yüz tanıma kilidi gibi özelliklerle de amiral gemilerinde görmeye alışık olduğumuz bazı özellikleri orta segmente taşıyor.

Xiaomi Redmi S2 Özellikler

  • İşlemci: Snapdragon 625
  • RAM: 3GB/4GB
  • Depolama: 32GB/64GB
  • Ekran: 5.99 inç HD+
  • Arka Kamera: 12MP+5MP
  • Ön Kamera: 16MP
  • Batarya: 3080mAh
  • İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
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Şampanya altın, platin gümüş ve altın gül olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketicilerin karşısına çıkacak olan Xiaomi Redmi S2, 3GB RAM+32GB ROM’lu versiyonu için 670 TL, 4GB RAM+64GB ROM’lu versiyonu için ise 870 TL fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Elbette ki bu fiyatlara vergiler dahil değil.

Kaynak : http://www.fonearena.com/blog/251957/xiaomi-redmi-s2-price-specifications.html
Etiketler: Xiaomi Redmi S2
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