Xiaomi Redmi Y1 ve Y1 Lite Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, hem uygun fiyatlı hem de iyi kameralı telefon isteyenler için Redmi Y1 ve Y1 Lite'ı resmi olarak tanıttı. Cihazlar 16MP ön kamerası ve LED selfie flaşı ile seviyesinin üzerinde fotoğraf kalitesi sunuyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Hindistan’da gerçekleştirdiği etkinlik ile yeni orta-alt seviye akıllı telefonları Redmi Y1 ve Y1 Lite’ı tanıttı. Daha çok kamera özellikleri ön plana çıkan Y1 modelleri, seviyesinin çok üstünde olan 16 megapiksellik bir ön kameraya sahipler. Ayrıca şirketin iddiasına göre ön kamerayı destekleyen LED selfie flaşı, doğal bir aydınlatma sağlayarak çok daha kaliteli fotoğraflar çekilebilmesini sağlıyor.

Stok Android’in tüm özelliklerini bünyesinde barındıran Redmi Y1 ve Y1 Lite, ayrıca özel simge animasyonları ve akıllı fotoğraf düzenleme gibi özellikler de sunuyor. Xiaomi, kendi geliştirdiği MIUI arayüzünün, stok Android kadar yüksek performans göstereceğini de belirtti.

Xiaomi Redmi Y1 Özellikler:

İşlemci: Snapdragon 435

RAM: 3GB / 4GB

Depolama: 32GB / 64GB+MikroSD

Ekran: 5.5 inç HD

Arka Kamera: 13 MP f/2.0 diyafram

Ön Kamera: 16 MP f/2.0 diyafram, LED selfie flaşı

Batarya: 3.080mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1.2 Nougat

Xiaomi Redmi Y1 Lite Özellikler:

İşlemci: Snapdragon 435

RAM: 2GB

Depolama: 16GB+MikroSD

Ekran: 5.5 inç HD

Arka Kamera: 13 MP f/2.0 diyafram

Ön Kamera: 16 MP f/2.0 diyafram, LED selfie flaşı

Batarya: 3.080mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1.2 Nougat

Redmi Y1’in 3GB RAM 32GB depolama alanı olan modeli 140 dolar, 4GB RAM 64GB depolama alanı bulunan modeli ise 170 dolardan satışa çıkacak. Ridmi Y1 Lite ise 115 dolar fiyatı ile raflarda yerini alacak. Her iki cihaz da 12 Kasım’da resmi olarak satışa çıkacak.