Pil Ömrü Şampiyonu Olması Beklenen Riva Geekbench'de Göründü

Uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli telefon modelleri üreten Xiaomi, adı Riva olarak görünen yeni bir model üzerinde çalışıyor.

Fiyat performans oranı iyi ve yüksek kaliteli gövdeye sahip telefonlar üreten Çinli firma Xiaomi, Riva adlı yeni bir modelle Geekbench listesinde göründü.

Geekbench listesindeki bilgilere göre telefon 1,4 gHz dört çekirdekli bir işlemciye ve 3 GB RAM'e sahip. Bunlar dışında listeden öğrenebildiğimiz bilgiler arasında cihazda Android'in son sürümü olan Nougat 7.1.2 yüklü olduğu bilgisi bulunuyor.

İşlemci hızı ve RAM miktarını göze aldığımızda cihazın Xiaomi katalogunda alt segmentte yer alacağını anlayabiliriz. Bir diğer ve son önemli nokta da, işlemci hakkında. Qualcomm olduğu belirtilen işlemcinin yeni çıkacak ve pil tasarrufunda rekor kırması beklenen Snapdragon 450 olması ihtimali üzerinde duruluyor. Eğer durum böyle olursa Xiaomi Riva'yı pil ömrü şampiyonu görmemiz mümkün.