Xiaomi, Sadece 10dk İçinde 250.000 Adet Redmi Note 4 Satarak Rekor Kırdı!

Xiaomi’nin en büyük pazar paylarından birine sahip olduğu ülkelerden Hindistan’da satışa çıkan Redmi Note 4, 10dk içinde 250.000 adet satarak rekor kırdı.

Ülkemizde her ne kadar Apple, Samsung, LG, HTC gibi firmalar revaçta olsa da dünya genelinde Huawei ve Xiaomi gibi Çinli firmaların pazar payları ciddi düzeylere ulaştı. Bu noktada oldukça sağlam bir örnek olan Xiaomi, yeni piyasaya sürdüğü Redmi Note 4’ü Hindistan’da satışa çıkardığı 10dk içinde 250.000 adet gibi oldukça yüksek bir sayıda satış yaparak rekor kırdı.

Hindistan tarihinin en hızlı telefon satışı olarak kayda geçen bu rekor, Xiaomi’nin Hindistan’da ne kadar popüler olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz yılki modeli olan Redmi Note 3’ü sadece Hindistan’da 3.6 milyon adet satarak başarısını gösteren Xiaomi, görünüşe göre bu yıl Redmi Note 4’te bu sayıyı katlayacak gibi.

Xiaomi Redmi Note 4 Özellikleri ve Fiyatı

5.5 inç Full HD IPS ekrana, Qualcomm Snapdragon 625 çipseti, Adreno 506 grafik işlem birimi, 2/3GB RAM ile 32GB depolama alanı ile 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip olan cihaz, micro sd kart desteği de sunuyor.

13MP arka, 5MP ön kamera, Hi-Fi ses desteği, LTE bandında kablosuz bağlantı ve 4.100mAh da batarya ile gelen Xiaomi Redmi Note 4, 2GB RAM ve 32GB depolama versiyonu 150 Dolar, 3GB RAM ve 32GB depolama versiyonu 165 Dolar ve 4GB RAM ile 64GB depolama versiyonu ise 190 Dolar gibi oldukça uygun fiyatlara sahip.

Sonuç olarak 200 Dolar’dan uygun fiyatı ve bu nedenle oldukça iyi bir fiyat/performans telefonu olan Xiaomi Redmi Note 4, Hindistan’da deli gibi satışına devam edecek gibi.