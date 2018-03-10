Xiaomi, Samsung'u Kendi Silahıyla Vurdu!

Xiaomi, Samsung'un iş modelinden yararlanıyor ve Hindistan'da öne geçmek için kendine özgü birkaç dokunuş ekliyor. Şirket yaptığı hamlelerle, ülkenin bir numaralı akıllı telefon şirketi haline gelebilmek için Samsung'u kullandı.

Yaklaşık birkaç yıl önce piyasada boy göstermeye başlayan ve kolay kolay hiç kimsenin bu seviyelere geleceğini tahmin etmediği şirketlerden birisi olan Xiaomi, Hindistan'da son altı ayda hiçbir üreticinin yapamadığı bir şeyi başardı. Çinli üretici dünyanın en büyük pazarlarından birinde liderlik koltuğuna oturdu. Şirket 2016 yılında Hindistan pazarına girdiğinde işleri pek de iyi gitmiyordu. Ancak şirket kötü gidişten çabuk ders çıkardı ve Samsung'un iş modelini örnek almaya başladı ve hızla yükselişe geçti. Sonuç olarak Xiaomi Hindistan'daki en büyük akıllı telefon markası haline geldi. Başka bir deyişle Samsung kendi oyununda yenildi.

Peki Xiaomi Ne Yaptı?

Samsung, sürekli bütçe segmentinde ondan fazla telefon piyasaya sürerek satışlarını artırmaya çalışır. Örneğin Apple her sene birkaç model çıkarırken Samsung, S, A, J serisinden birçok telefon piyasaya sürer. Bu telefonlardan çoğu neredeyse aynı özelliklerde olsa da Samsung bu şekilde piyasayı kontrol eder. Xiaomi'nin de şu sıralar yaptığı tam olarak bu diyebiliriz.

Geçtiğimiz 6 ay boyunca Android One tabanlı Mi A1, selfie odaklı Redmi Y1 ve Y1 Lite, giriş seviyesi Redmi 5A, Redmi Note 5 ve Redmi Note 5 Pro'nun lansmanlarını izledik ve bu telefonların hepsi hatırı sayılır satış rakamlarına ulaştı. Öte yandan şirket ayağınız gazdan çekmiyor ve 27 Mart'ta amiral gemisi Mi Mix 2S'i tanıtmayı hedefliyor.

Ancak Xiaomi'nin Hindistan için kilit bir problemi de bulunuyor: ürün yetiştirememe. Şirket birçok özelliğiyle telefonlarını satışa sunarken bunları müşterilere ulaştırmada sorun yaşıyor. Son olarak Redmi Note 5 Pro 2 milyon tescil almasına rağmen 300 bin tane bulunduğu için sorunlar çıkmasına sebep oldu. Bu durumu düzeltmek için Xiaomi'nin daha daha daha çok çalışması gerekiyor.

Yerel Üretim

Xiaomi'nin son iki yılda odaklandığı bir diğer şey de yerel üretim. Hindistan hükümeti, ülkeye ithal edilen telefonlara vergi uygulamakla birlikte, şirketler üzerinde etkili bir şekilde rekabet etmek için yerel fabrikalar kuruyor. Xiaomi'nin zaten Hindistan'da iki fabrikası var ve tüm Redmi telefonları yerel olarak üretiliyor. Üçüncü bir fabrika için de çalışmalar sürerken bağımsız bir poweban üreticisine de yatırım yapılıyor.

Samsung, bir süredir yerel olarak üretilen telefonları satarak, yerel üreticiyi ciddi olarak düşünen ilk şirketti. Fiyatlandırma söz konusu olduğunda bunu ayrı bir avantaj sağlayan şirket Galaxy S9+'ı, geçen yılki Galaxy S8 ile aynı fiyattan satışa sundu. Xiaomi de aynı yolu izleyerek yoluna devam ediyor.

Yeni Ürünler Üretme

Xiaomi ayrıca Hindistan'daki Mi TV serisinin lansmanı ile portföyünü çeşitlendiriyor. Xiaomi telefonlarını kullanan kişiler cihazın piyasaya çıkmasını merkala bekliyor.