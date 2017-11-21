Xiaomi'den 'Eskisini Getir, Yenisini Götür' Kampanyası!

Xiaomi, kullanıcıların zaten uygun fiyatlı olan Xiaomi modellerine daha kolay ulaşması için 'eskisini getir, yenisini götür' kampanyası başlattı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, müşterilerinin eski akıllı telefonlarını yeni Xiaomi modelleri ile değiştirmesini mümkün kılacak ‘Exchange’ programı için Cashify ile ortaklık kurdu.

Artık müşteriler Mi Home Store’a gittiklerinde Cashify takımı onlara eski cihazlarının durumuna bağlı olarak piyasa koşullarına göre bir fiyat önerisinde bulunacak. Dilerseniz bu bedeli yeni Xiaomi telefonunuzu alırken indirim olarak değerlendirebilirsiniz.

Eski telefonunuzu yalnızca takasta kullanmayabilirsiniz. Dilerseniz Mi Home Store’dan yeni Xiaomi akıllı telefonunuzu tam ücretini ödeyerek alabilir ve aynı zamanda Cashify ile telefonunuzu ileri bir tarihte satmak için anlaşma yapabilirsiniz.

Yaptığınız anlaşmaya göre Cashify size bir yetkili göndererek eski cihazınızı teslim alacak ve anlaştığınız bedel üzerinden ödeme gerçekleştirecektir. Cashify ile aldığınız her Xiaomi telefon için tek bir takas ya da satış anlaşması gerçekleştirebilirsiniz.

Henüz ülkemizde bir Xiaomi Mi Home Store bulunmuyor. Fakat açılması halinde böyle bir ‘Exchange’ programının Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcılarını uygun fiyatlı Xiaomi telefonlara fazlasıyla ısındıracağı kesin.