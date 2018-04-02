Xiaomi, Savaş Verdiği Apple’ı Beklenmedik Yerden Vurabilir!

Hızla yükselen elektronik devleri arasında, dünyanın en fazla resmi patentine sahip üreticilerden birisi olan Xiaomi, bu konuda Apple ile verdiği savaşta yeni bir döneme giriyor. Teknoloji dünyasının kıtalar arası kapışmasına, bu kez de Xiaomi gözünden bakıyoruz.

Dev üreticilerin para kazanmalarını ve rekabet etmelerini sağlayan en önemli etmen, vaktinde aldıkları patentlerdir. Eğer bu patentlere rağmen, haddinden fazla çakma cihaz üretildiğini düşünüyorsanız, patentler olmadığında neler olacağını bir düşünün.

Küresel bir şirket olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Çin merkezli Xiaomi’nin CEO’su Lei Jun da konuya ve patent rekabetine açıklık getirdi. Şu anda 6324 patenti elinde bulundurduklarını söyleyen Lei, bunların %53’ünün Çin dışında tecillenmiş ticari markalar olduklarını açıkladı. Xiaomi’nin patentleri Avrupa, Japonya, ABD, İngiltere, Rusya, Hindistan, Meksika, Avustralya ve Güney Kore gibi ülkelerde de bulunuyor.



Akıllı telefon dışındaki bazı Xiaomi ürünleri

Ancak patent savaşında, başka firmalar tarafından bir başka ülkede alınan, daha önce Xiaomi tarafından Çin’de alınmış patentler de sorun yaşatıyor. Örneğin Vivo’nun APEX isimli modelinde, arka kameranın özellikleri iki şirketin arasında gerginlik çıkartmıştı. Bu nedenle Xiaomi, elindeki patenti iyi bir şekilde kullanamadı ve gelir kaybetti.

Üstelik dev şirketin geçtiğimiz yılki patent sayısı 4806 adetle sınırlıydı. Kısa sürede önemli bir patent sayısı artışı yaşayan şirket, başta Apple olmak üzere devlerin korkusu olmaya başladı. Nokia ve Microsoft gibi firmalarla imzalanan patent anlaşmaları şirketin kasasına olumlu yansıyınca, normalde hiç görmediğimiz bir Xiaomi olduğunu anladık. Yani sadece ürettiği telefonlarla sınırlı kalmayan, iş birliği yaparak ağını genişleten bir firma.



Lei Jun

Çinli üreticilerin ABD merkezli firmalarla kurdukları ortaklıklar, onların küreselleşmesinde büyük bir rol oynuyor. Nitekim Huawei, ortaklık kurmaya yanaşmadığı için ABD pazarından darbe üzerine darbe yiyor. İşin bu kısmı ise söylentilerden ibaret tabii. Ancak herkes perde arkasında dönenlerin kokusunu kolaylıkla alabiliyor.

Akıllı telefonlar ve Nesnelerin İnterneti konusunda önemli atılımlar yapan Xiaomi, Çin’in Shenzen kentinde yenilikçi bir araştırma merkezi açmak için kolları sıvadı. Hedefte ise Apple var. Bir süre önce Avrupa pazarına Mi Pad tablet serisi ile giren Xiaomi, Apple’dan sağlam bir patent darbesi yiyince, ürünün farklı bir isim ve tasarımla tekrar satılacağını belirtmişti.

Peki Xiaomi ve Apple arasındaki savaşta, Çinli şirketin sonraki hamlesi ne olacak?

Lei Jun, iOS 11.3 güncellemesiyle birlikte Apple Pay için gelen yeni bir özellik hakkında konuştu. Apple bu güncellemeyle birlikte, toplu taşıma ücretlerini ödemeyi sağlayan bir NFC bağlantılı sistemi hizmete sunmuştu.

Xiaomi’nin bu sitemi 2016’dan bu yana kullandığını söyleyen CEO, dokuz farklı telefon modelinin toplu taşıma ücretlerinde kullanıldığını belirtti. Apple’ın Express Transit adını verdiği sistemin bir uyarlama olduğuna dikkat çeken Lei, bu konuda nasıl bir yol izleyeceklerini henüz açıklamadı.

Apple’ın Çin’deki toplu taşıma ücreti servisi, Xiaomi’nin eline kendi ülkesinde koz vermiş olabilir. Patent savaşındaki yeni arenanın Çin olması, Xiaomi’nin elini güçlendirecektir. Ancak neler olacağını görmek için beklemekte fayda var.