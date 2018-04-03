Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yapay zeka konusunda rakiplerinden geri kalmadığını göstermek için sesli asistanı Xiao AI'yı tanıtan yeni bir video yayınladı.

Son yıllarda piyasaya sürdüğü akıllı telefonlar ile Apple ve Samsung gibi devleri ‘daha iyi’ akıllı telefonlar üretme konusunda zorlamaya başlayan Xiaomi, rekabete yeni bir boyut daha kazandırarak Xiao AI yapay zeka destekli sanal asistanını tanıttı ve şirket, daha fazla kişinin Xiao AI’yı tanıması için yeni bir video yükledi.

Bir Xiaomi sözcüsünün açıklamalarına göre Xiao AI, şirketin son amiral gemisi olan Xiaomi Mi Mix 2S’de önyüklü olarak kullanıcılara sunulmaktadır. Bununla birlikte şirket, kendi arabirim yazılımı olan MIUI’nin Çince versiyonuna yeni bir güncelleme yayınlayarak Xiao AI’yı diğer Xiaomi modellerinde de kullanıma açtı.

Şu an için Xiaomi, Hindistan da dahil olmak üzere güçlü bir pazar payına sahip olduğu hiçbir pazarda Xiao AI’yı kullanıma sunmayı düşünmüyor. Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Cortana sesli asistanını Mi AI Hoparlörler’e entegre etmek için Microsoft ile bir iş birliğine gitmiş olsa da bu iş birliğini akıllı telefonlar kapsamıyor.

Elbette ki bu durum Xiaomi modellerinde sesli asistan desteğinin tamamen bulunmadığı anlamına gelmiyor. Google’ın Android işletim sistemi ile birlikte tüm Android telefonlara sunmuş olduğu Google Asistan, tüm Xiaomi akıllı telefonlarda kullanılmaya devam ediyor. Yine de sahip olduğunuz markanın sesli asistanını kullanamamak, biraz üzücü.