Xiaomi Smart Power Strip akıllı priz ile evinizdeki elektronik cihazları uzaktan açıp kapatabilir, elektronik cihazlarınızın elektrik tüketimini takip edebilirsiniz.

Geliştirdiği akıllı ürün konsepti ve fiyat performans ürünü telefonları ile gönüllerde taht kuran Xiaomi, ürün kalitesi ve sade tasarımları ile Çin’in Apple’ı olarak anılmaya başladı. Bu yazımızda, yygun fiyatlı sıra dışı teknoloji ürünleri ile ülkemizde de rağbet gören Xiaomi’nin yeni akıllı prizi Xiaomi Smart Power Strip’i inceledik.

Kablosuz ağ üzerinden doğrudan internete bağlanan Xiaomi Smart Power Strip, Xiaomi’nin kendi mobil uygulaması sayesinde akıllı telefonlar üzerinden uzaktan kontrol edilebilir. İnternetin olduğu her yerden yönetebileceğiniz Xiaomi Smart Power Strip’i uzaktan kapatıp - açabilir, çalışma zamanı için planlamalar yapabilirsiniz. Yüksek voltaj koruma ve akım korumaya sahip olan Xiaomi Smart Power Strip, 750 dereceye kadar yüksek ısıya dayanıklı olarak alev almaz malzemeden üretilmiştir. Global olarak tüm fiş tipleri ile uyumlu olan Xiaomi Smart Power Strip’in üzerine en fazla 6 tane fiş takılabilir.

Xiaomi Smart Power Strip, uzaktan yönetilebilmesine ek olarak MiHome mobil uygulaması aracılığıyla üzerinden çalışan tüm elektrikli aletlerin birim zamanda harcadığı elektrik miktarını Watt cinsinden hesaplar. Bu sayede kullandığınız elektrikli cihazların elektrik tüketim değerlerini Kilowatt bazında günlük olarak hesaplayabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve kurulum için aşağıdaki videoya göz atabilir, ürünü Teknostore.com üzerinden satın almak için buradaki bağlantıyı takip edebilirsiniz.