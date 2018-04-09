Yapılan resmi açıklamaya göre Xiaomi, Comet ve Sirius kod adlı iki orta segment telefon üzerinde çalışıyor.

Ürettiği fiyat-performans ve amiral gemisi akıllı telefonlarıyla gönüllere taht kuran Xiaomi, iki yeni telefon üzerinde çalışıyor. Yapılan açıklamaya göre telefonlarda Snapdragon 660'ın devamı niteliğindeki 670 kullanılacak. 10nm'lik bir proseste üretilen yonga setinin orta segment telefonlar için olduğunu bildiğimizden üzerinde çalışılan her iki telefonunda fiyat-performans telefonu olacağını söyleyebiliriz.

Resmi açıklamada telefonların modelleri duyurulmadı, ancak Comet ve Sirius olmak üzere iki farklı kod adı duyuruldu. Şirketin ilerleyen dönemde sunacağı telefonlar düşünüldüğündeyse bunlardan birinin Mi Note 4 olacağı diğerininse Mi Max 3 olacağı düşünülüyor.

Telefonların piyasaya sürülmesi için önümüzde aylarca sürecek bir süreç bulunuyor. Bu nedenle ilerleyen dönemde Xiaomi’nin üzerinde çalıştığı merak uyandıran telefonları hakkında daha fazlasını öğrenebileceğiz. Ayrıca 6 çekirdekli Snapdragon 670’in 4 çekirdeği için sunulacak 1.7 GHz ve 2 çekirdeği için sunulacak 2.6 GHz hız düşünülürse orta segment telefonlara göre oldukça hızlı olacaklarını söyleyebilirim.