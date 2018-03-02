Xiaomi'den Snapdragon 845'li Mi Mix 2S İçin Yeni Video!

Yeni amiral gemisi Mi Mix 2S'te Snapdragon 845 işlemcisini kullanmaktan büyük mutluluk duyan Xiaomi, Snapdragon 845'i öven yeni bir video yayınladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, daha önce yayınladığı bir görsel ile özellikle alternatif markaları takip eden tüketicilerin merakla beklediği Mi Mix 2S modelini 27 Mart tarihinde tanıtacağını açıklamış, ayrıca cihazın AnTuTu puanını ve işlemcisini de belirtmişti.

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Mi Mix 2S, Sony Xperia XZ2, Asus Zenfone 5Z, Galaxy S9 ve Galaxy S9+ ile birlikte Qualcomm’un en yeni nesil amiral gemisi işlemcisini kullanan ilk cihazlardan biri olacak ve görünüşe göre Çinli şirket, bu sebeple oldukça heyecanlı.

Henüz cihazın tanıtımına bir ay varken gücünü alacağı işlemciyi açıklayan Xiaomi, Snapdragon 845 işlemcisini kullanmaktan çok mutlu olmuş olacak ki yeni bir video yayınladı. Videoda yalnızca iki el görünüyor ve bu eller 8, 4 ve 5 rakamlarını gösteriyor. İlginç.

Daha önce ortaya çıkan sızıntılardan bildiğimiz kadarı ile Xiaomi Mi Mix 2S, 18:9 formatında 6.01 inç boyutunda bir OLED ekrana sahip olacak. Kamerasında Sony IMX363 sensör kullanılacak cihazda 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı bulunacak.