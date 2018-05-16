Xiaomi'nin Yepyeni Modeli Sızdırıldı: Xiaomi StRaKz!

Son dönemlerde agresif politikasıyla gaza basmaya devam eden Xiaomi'nin yeni bir telefonu ortaya çıktı.

Oldukça enteresan bir kod adına sahip olan Xiaomi StRaKz hakkında şu an için pek bir şey bilmiyoruz. Telefonun sızan tek şey, Geekbench'ten alınmış olan ekran görüntüsü. Bu ekran görüntüsünden çıkarabildiğimiz şey ise telefonun giriş ve orta segment bir telefon olacağı.

Gördüğünüz üzere cihazın 4 GB RAM'e sahip olacağı ve Snapdragon 625 işlemci ile geleceği ön görülüyor. Bu yıl itibarı ile 100 milyondan fazla telefon satmayı planlayan Xiaomi, bir süre önce Hindistan pazarındaki Samsung hegomonyasına son verip liderliğe yükselmişti.

Çoklu çekirdek testinde 1536 puan alan bu telefon, hem puanıyla hem sızan donanım özellikleriyle 'Ben bütçe dostu, orta segment bir telefonum' diyor adeta. Önümüzdeki günlerde cihazla ilgili yeni bilgiler gelmesini bekliyoruz.