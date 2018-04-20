Xiaomi’nin 50 metre derinlikteki suya kadar dayanabilen Amazfit Cor akıllı bilekliğini sizler için inceledik.

Ülkemizde pek çok kişinin favori markası olan Xiaomi, başarılı akıllı telefonlarının dışında akıllı bileklik, hoparlör gibi çeşitli ürünler de satıyor. Bugün sizlere, Xiaomi’nin akıllı bilekliklerinden Amazfit Cor’u tanıtacağız.

Kalp atışı ölçer, adım sayar, uyku takibi gibi diğer Xiaomi bilekliklerinde de var olan özelliklere sahip olan Amazfit Cor, paslanmaz çelik bir gövde ve Gorilla Glass 2.5D ekranı ile şıklığının yanında dayanıklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Tüm bu özellikler çok güzel olsa da Amazfit Cor’u ayıran asıl özellikler bunlar değil. Bileklik; duş, yüzme, el yıkama gibi aktivitelere karşı korumalıdır.

IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip akıllı bilekliğin 5ATM, yani 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklılık desteği bulunmakta. Bu kadar yüksek bir korumanın olması, günlük hayatımızda sudan oluşabilecek zararları hemen hemen sıfıra indiriyor.

Amazfit Cor Nasıl Çalışıyor

Xiaomi’nin 50 metre dalış mesafesiyle dalgıçların bile kullanmasına olanak tanıyan bilekliği, günlük yaşantımızda üzerindeki sensörler sayesinde düzenli olarak sizi kontrol eder. Ayrıca, telefonunuza yükleyeceğiniz Mi Fit uygulaması sayesinde bu sensörlerden elde ettiğiniz verileri anlık olarak akıllı telefonunuz üzerinden görebilirsiniz.

12 Gün Bekleme Süresi

Xiaomi Amazfit Cor’da 170 mAh’lik bir batarya bulunuyor. Bu batarya normal kullanımda 7 günlük bir şarj süresi sunarken, fazla kullanılmazsa bu süre 12 güne kadar çıkabiliyor.

Xiaomi Amazfit Cor’un Teknik Özellikleri

Materyal: Silikon, Polikarbonat

Dokunmatik 1,23 inç - IPS LCD (Gorilla Glass 2.5D) ekran

170mAh Li-Po batarya

Bluetooth 4.0

10 Metre kullanım mesafesi

50 metreye kadar suya dayanıklı

IP68 su ve toza karşı dayanıklılık sertifikası

Adımsayar

Fitness Takibi

Uyku Takibi

Çağrı Görüntüleme

SMS ve Bildirim Görüntüleme

Kalp Ritmi

Kalori Hesaplama

Titreşim

Hırsızlık Alarmı

Telefonumu Bul

24.00 x 2.50 x 1.30 cm boyut

32g ağırlık

Bekleme Süresi: 7-12 Gün

Yaz aylarının da gelmesiyle deniz sezonu açılıyor. Sizler de hem şık hem de her yerde kullanabileceğiniz bir akıllı bileklik arıyorsanız buraya tıklayarak Amazfit Cor’un Teknostore sayfasına ulaşabilirsiniz.