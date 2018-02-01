Xiaomi, Tek Bir Organizasyonda 13 Tasarım Ödülü Birden Aldı!

Xiaomi, iF Design Award 2018'de 13 farklı ürünü ile tasarım ödülü kazanmayı başardı. Ödül kazanan ürünleri bizzat Xiaomi CEO'su açıkladı.

Çinli akıllı telefon ve aksesuar şirketi Xiaomi, geniş bir kitle tarafından uygun fiyatlı, iyi özellikli ve şık tasarımlı cihazları ile bilinmektedir. Xiaomi’nin şık teknolojik ürünler üretme konusundaki başarısı resmi olarak da tescillenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Almanya’da Good Design Awards 2017’de Mi Scooter, Mi Laser Projector, Mi Walk-Talkie telsiz, Mi TV 4, Mi VR seti ve Mi MIX ile tasarım ödülü kazanan şirket, bu yıl da iF Design Award kurulu tarafından 13 farklı ürünü ile tasarım ödülü kazandı.

Xiaomi CEO'su Lei Jun tarafından açıklanan listeye göre Mi MIX 2, Mi 6, Mi MIX, Mi Note 2, Mi WiFi Güçlendirici, Mi VR seti, Mi VR Play 2, Mijia Mi 4K aksiyon kamerası, Mi Walkie Talkie telsiz, Mi Lazer Projektör 150, Mi Body Composition Scale, Wiha Hassas Tornavida ve Doctor Bei Diş Fırçası, Almanya'dan 2018 iF Tasarım Ödülü ile dönmeyi başardı.

Özellikle Xiaomi MI MIX için günümüz amiral gemilerinin çerçevesiz ekranlı tasarım konseptini başlatan cihaz olduğunu söylemek mümkün. Fransız tasarımcı Phillip Starck tarafından tasarlanan cihaz, geçtiğimiz yıl Uluslararası Tasarım Mükemmellik Ödülü (IDEA) 2017’de altın ödül almayı başarmıştı.

Xiaomi MI MIX, geçtiğimiz yıl Finlandiya Ulusal Tasarım Müzesi’ne eklenmişti. Müze küratörü Jukka Savolanien, Xiaomi MI MIX için geleceğin akıllı telefonlarına yön verecek cihaz açıklamasını yapmıştı. MI MIX ve MI MIX 2, ayrıca Fransa’nın dünyaca ünlü müzesi Centre Pompidou’da da sergilenmektedir. Tasarımı bu kadar takdir toplayan bir cihazın bu kadar tasarım ödülü alması da son derece doğal.