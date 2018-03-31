Xiaomi Telefonlara iPhone X Benzeri 'Hareketler' Geldi!

Xiaomi'nin yayınladığı MIUI 9.5 güncellemesi, beraberinde 'tam ekran hareketleri' olarak adlandırılan jestlerle beraber geldi. iPhone X benzeri kullanım sunan bu özellik, sizi sanal tuşlardan kurtaracak.

Xiaomi, ekranı maksimum düzeyde kullanmak için kapasitif tuşları hâlâ kullanan birkaç üreticiden biriydi. Ancak 18:9 furyasıyla bu tuş yerleşiminden vazgeçmek zorunda kalan Xiaomi, kullanıcılarını sanal tuşlardan kurtaracak bir güncellemeyle karşımıza çıkıyor. iPhone X'un ardından bazı jest hareketleriyle kullanım imkanı sunmaya başlayan bazı Android üreticilerinin girdiği yarışa, Xiaomi de dahil oluyor. Xiaomi, geçtiğimiz Ocak ayında 18:9 ekranlı Mi Mix 2 için bu jest hareketlerini MIUI Global Beta ROM ile kısmi olarak sunmuştu.

Mi Community olarak bilinen Xiaomi'nin tartışma topluluğunda Xiaomi, 18:9 ekranlı cihazlara 'tam ekran hareketleri', yani aynı iPhone X'daki gibi kullanım imkanı sunan hareketler sunacağını duyurdu. Geçtiğimiz hafta dağıtılmaya başlanan MIUI 9.5 güncellemesiyle gelen bu özelliği alacak olan cihazların listesi ise şu şekilde:

Mi Mix 2

Redmi Note 5

Redmi Note 5 Pro

Redmi 5

Mi Mix 2 için dağıtılmaya başlanan MIUI 9.5 güncellemesi, diğer cihazlara ise Nisan ayı içerisinde sunulacak. Yeni güncellemeyle gelen jestlere erişmek için Ayarlar -> Tam Ekran Ayarları -> Tam Ekran Hareketleri yolunu izleyebilirsiniz. Bu seçeneği kullanarak sunulan hareketlerin bir önizlemesine erişebileceksiniz.

Geri gelmek için sola veya sağa kaydırabilirsiniz:

Alt kısımdan kaydırarak ana ekrana dönebilirsiniz:

Tüm bunlara ek olarak, geri gelme hareketinin animasyonunu açma-kapatma imkanı sunan güncelleme, aynı zamanda tüm uygulamaları tam ekran modunda kullanma seçeneği de sunuyor. Telefonunuzda bu ve benzeri hareketleri kullanıyor musunuz? Bunun gibi jestleri sanal tuşlara tercih eder misiniz?