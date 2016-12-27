Xiaomi, Telefonu Patlayan Kullanıcıya Gizlilik Sözleşmesi İmzalattırdı

Samsung marka telefonların patlama haberlerinden sonra, bu sefer de Xiaomi marka bir telefon patladı. Ancak bunun sonrasında çok daha ilginç gelişmeler yaşandı.

Son zamanlarda özellikle Galaxy Note 7'lerin patlamasıyla ilgili haberlere oldukça aşinayız. Ama bu seferki patlama haberimiz Xiaomi ile ilgili.

21 Aralık’ta gerçekleşen olayda, Xiaomi Redmi akıllı telefon şarj olurken aniden ısınmaya başladı ve bunun üzerine telefon şarjdan çıkarıldı. Ancak şarjdan çıkarılmasına rağmen telefon alev aldı ve yandı. Mağdur kişinin iddiasına göre, telefon kaza sırasında Xiaomi’nin orijinal şarj aletiyle şarj ediliyordu.

Bunun üzerine mağdur, Xiaomi’nin müşteri hizmetleriyle iletişime geçti. Olay araştırıldı ve Xiaomi, mağdura telefonun parasını iade etmeyi ve tazminat olarak da 600 Yuan (86 Dolar civarı) ödemeyi teklif etti. Ancak bu teklifin olayla ilgili sessiz kalacağına dair bir gizlilik sözleşmesi imzalaması dahilinde geçerli olduğunu söylediler. Mağdur kullanıcı, bunun üzerine gizlilik sözleşmesini imzaladı. Ancak avukatlar, böyle bir sözleşmenin geçerli olmadığını ve kullanıcının sessiz kalmakla yükümlü olmadığını belirttiler. Ve bunun sonrasında olay açığa çıkmış oldu.

Tabi bunların hepsinin iddia olduğunu ve bir kesinliğinin olmadığını belirtelim. Xiaomi bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapacak mı, bekleyip göreceğiz.