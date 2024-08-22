Xiaomi, elektrikli otomobil hedefleriyle ilgili açıklamalar yaptı. Şirket, şu anda kârlılıktan çok büyümeye odaklanmış durumda. Hedefi, yakın zamanda Tesla ve BYD'ye rakip olmak.

Xiaomi, geçtiğimiz mart ayında “SU7” ismini verdiği sedan aracıyla otomobil pazarına giriş yapmıştı. Sadece Çin’de satılan Araç, satış rekorları kırarak markanın bu alanda da iddialı olacağını göstermişti. Dün yayımlanan ikinci çeyrek verilerinde ise şirketin araba satışlarından 869 milyon dolar elde ettiği ve son üç ayda 27 bin 307 araç sattığı görülmüştü.

Çinli teknoloji devi, otomobil konusunda henüz kâr edemedi ancak gidişat yakında geçeceği yönünde. Şirket yöneticilerinden yapılan yeni açıklama da bunu destekliyor.

Tesla ve BYD ile aynı seviyeye gelmeyi hedefliyor

Bloomberg’e konuşan Xiaomi CFO’su Alain Lam, henüz beşinci ayında olan otomobil işinin kayıpları bırakıp kâra geçmesi için biraz daha zaman gerektiğini belirtti. Lam, şu an kârlılıktan çok büyümeye odaklandıklarının altını çizdi.

Yani kârdan ödün vererek büyümeye odaklanmış durumdalar. Bununla birlikte dünyanın en büyük iki elektrikli otomobil şirketi olan Tesla ve BYD ile aynı seviyeye ulaşıp onlara rakip olmayı hedefliyorlar. Amaç, önümüzdeki 10 veya 20 yıl içinde bunu yapmak. Eğer satışlar artarsa ve araçlar dünya çapında sunulmaya başlarsa pek de uzak bir hayal değil. Tabii ki çok daha fazla modele de ihtiyaçları var.

Şirket, otomobillere olan yatırımlarına devam edecek. Şirket CEO’su Lei Jun, akıllı telefonlardaki başarılarını tekrarlamak için otomobil üretimine 10 milyar dolar yatırım yapma sözü vermişti.

2025’te Tesla Model Y rakibi araç gelecek

Bunun dışında şirketin sektör liderleriyle rekabet için bazı planları hakkında da bilgiler geldi. Bloomberg’e göre Xiaomi, 2025 yılı gibi erken bir tarihte Tesla’nın en çok satan modellerinden olan Model Y’ye benzer bir SUV araç çıkarmayı düşünüyor. Maalesef şimdilik bu otomobil hakkında pek bilgi yok.