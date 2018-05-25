Sonunda: Xiaomi, Bu Ay İçerisinde Türkiye Pazarına Giriyor!

Huawei ile birlikte fiyat/performans kralı telefonları dünyayla tanıştıran Xiaomi, çok kısa süre içerisinde Türkiye pazarına giriş yapacak.

Bu güne değin Xiaomi telefonları, resmi yollarla ülkemizden satın alabiliyorduk. Ancak telefonların tamamı ithalat yoluyla ülkemize giriş yapıyordu. Xiaomi'nin içinde bulunduğumuz ayın sonuna kadar Türkiye'de anlaştığı bir dağıtıcı şirket vasıtasıyla doğrudan pazara giriş yapacağı öğrenildi.

Üstelik şirket bir iki telefonla yavaş bir giriş yapmak yerine, tam 7 farklı telefonla pazara bomba gibi girmeyi düşünüyor. Şu an için maalesef Xiaomi'nin Türkiye'ye getireceği telefonların hangileri oldukları belli değil.

2018'in ilk çeyreğindeki satış rakamlarına bakıldığında, Apple, Samsung ve Huawei'nin ardından dünyanın en büyük 4. akıllı telefon üreticisi olmayı başaran Xiaomi'nin ülkemiz pazarına girmeye hazırlanması, bizler için müthiş bir gelişme olacak.