Xiaomi ve Huawei Telefonlar Erkekler Tarafından Kullanılıyor

Çin menşeli bir araştırma firması, Xiaomi ve Huawei telefon kullanıcılarının profilini belirlemek üzerine bir araştırma gerçekleştirdi. Ortaya çıkan sonuçlar oldukça ilginç.

Jiguang isimli araştırma şirketi, Çin'in en büyük iki akıllı telefon üreticisi Huawei ve Xiaomi hakkında gerçekleştirdiği 2 farklı araştırmayı basınla paylaştı. Yapılan araştırma, bu iki telefon kullanıcılarının portföyünü belirlemek ve bu markaları tercih eden kullanıcıların yaş ve cinsiyet analizini yapmayı amaçlamış.

Araştırmanın sonuçlarına göre, Xiaomi kullanıcılarının %69.1'ini erkekler oluşturuyor. Bununla birlikte, Xiaomi kadar olmasa da Huawei kullanıcılarının da çoğunu erkekler oluşturmakta. Buradaki oran ise %66 seviyesinde. Xiaomi kullanıcılarının yaş ortalaması 30-34 civarındayken (%31.7) by yaş aralığı Huawei' kullanıcılarının %44'ünü oluşturuyor.

Açıkçası araştırmanın sonuçları bana pek de şaşırtıcı gelmedi. Fiyat/Performans ürünü olmasından ötürü genel olarak piyasayı takip eden ve telefon almadan önce ciddi bir pazar araştırmasına girişen bir kesimi temsil ediyor yukardaki rakamlar. Belki bu araştırma diğer ülkelerde yapılsa, yine benzer bir sonuçla karşılaşabilirdik. Yaş ortalamasının biraz düşmesi beklenebilirdi tabi ki. Bununla birlikte ülkemizde de oldukça popüler olan bu iki firma ile ilgili bir pazar araştırması yapılması oldukça güzel olabilirdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yayınlanan bu rakamlar sizleri şaşırttı mı?