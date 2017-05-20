Google'ın 'root'lu Android cihazlara karşı başlattığı savaş sonrasında iddialara göre Xiaomi ve Meizu telefonlarda artık Google Play Store'dan hiçbir uygulama indirilemeyebilir.

Bildiğiniz gibi Android kullanıcıları, 'root' yetkisi sayesinde işletim sistemi üzerinde dilediği gibi düzenlemeler yapabiliyor ve cihazlarını çok daha kişisel hale getirebiliyorlardı ancak hem teknik bilgisi olmayan kişilerin buna kalkışması hem de bu durumun ciddi güvenlik açıkları doğurması üzerine Google, Play Store'daki bazı uygulamaların rootlu cihazlar tarafından kullanılamaması konusunda bir adım atmıştı.

Google'ın bu adımı bir kenara, bu konuyla ilgili uygulama geliştiricileri de ciddi adımlar atarak rootlu ya da Android'i neredeyse baştan sona değiştiren ROM'lar kullanan kişilerin kendi uygulamasını indirmesinin önüne geçmeye çalışıyor. Bunlardan biri olan Netflix, hatırlayacağınız üzere artık Play Store'dan rootlu cihazlar üzerinden uygulamasının indirilmesine izin vermiyor. Rootlu cihaz sahipleri bir şekilde bu sorunun önüne geçebilir ancak olan Xiaomi ve Meizu gibi üreticilerin telefonlarını kullananlara oldu.

Bildiğiniz gibi Xiaomi ve Meizu başta olmak üzere Çinli üreticiler, klasik Android arayüzünden ciddi anlamda uzaklaşarak Android'in her köşesini değiştiriyor ve aslında Android üzerinde kendi platformunu yayınlıyor ancak bazı kullanıcıların söylediğine göre bu köklü değişiklikler yüzünden Play Store bu cihazların rootlu olduğunu zannediyor ve bu yüzden kullanıcılar Netflix'i indiremiyor. Öte yandan Netflix'in rootlu cihazlara uyguladığı bu ambargonun yaygınlaşmasıyla ilgili planları hesabama kattığımızda, Xiaomi ve Meizu kullanıcıları Play Store'dan hiçbir şekilde yararlanamayacak mı soruları da akıllara geliyor.

Peki bu işin sonu nereye gidecek?

Eğer bu sorun yaygınlaşırsa ve Google, Xiaomi gibi üreticilerle masaya oturup bu sorunun çözümü için bir görüşme gerçekleştirmezse ne yazık ki Xiaomi ve Meizu gibi markaların kullanıcıları Play Store'dan 'güvenlik' ambargosu nedeniyle bazı uygulamaları indiremeyecek. Tabii bu durum muhtemelen Google ve diğer üreticilerin görüşmesi sonucu çözülecektir.

Eğer çözülmezse de yaşanan sorun, Xiaomi ve Meizu gibi üreticilerin ürünlerini kullananlar için sorun değil. Kullanıcılar, internet sitelerinden .APK formatında dosyalar indirerek ya da Play Store dışında farklı uygulama mağazalarından faydalanarak yine Android'in uygulama zenginliğinden faydalanabilecek. Çin'de Google'ın yasaklı olması nedeniyle bu telefonların hiçbir şekilde Play Store yüklü gelmediğini hesaba katarsak, bu çok da büyük bir kayıp olmayabilir.