Sony’nin daha önce çıkarsa da pek popüler olmayan Xperia Play cihazını yeniden hayata geçirmesi bekleniyor. Şirket, artan donanım özellikleriyle PlayStation oyunlarının bazılarını mobil oyun sektörüne getirebilir.

Her geçen sene Samsung ve Çinli üreticilere karşı güç kaybeden Sony, yeni bir atılıma kadar akıllı telefon pazarında fazla büyük projeler yapmayacağını açıklamıştı. Şirketin bu açıklamasının ardından oyun pazarı mobile doğru kaymaya başladı.

Önce Razer Phone ile hareketlenen pazar, Xiaomi’nin Black Shark cihazını duyurması ile popülerleşme sürecini devam ettirdi. Xiaomi’nin Snapdragon 845 yonga seti ve 4000 mAh’lik bataryası ile beğeni toplayan akıllı telefon, Sony’yi yeniden harekete geçirmiş olabilir.

Bu sene Xperia XZ2 ve XZ2 Compact cihazlarını çıkaran Sony, az sayıda olan hayranının beğenisini kazanmayı başarmıştı. Sony’nin şimdi de bu iki akıllı telefona ek olarak Sony Xperia Play isimli oyun telefonu geliştirmesi bekleniyor. PlayStation gibi dünyanın en çok kullanılan konsolunun arkasındaki isim olan şirket, mobil platformda oyun işine girecek en güçlü aday olarak gözüküyor.

Akıllı telefonların donanımlarının büyük ölçüde gelişmesiyle oyun alanında daha rahat ve kaliteli işler yapan oyun geliştiricileri; Razer, Xiaomi gibi şirketlerden destek alarak daha güçlü oyunlar geliştirmeye başladılar.

Sony’nin Elindeki Cevher

Piyasadaki bütün akıllı telefon üreticileri arasında oyun sektörüne girmesi en mantıklı şirket olan Sony, PlayStation markasından aldığı oyunlarla mobil oyun sektörünü bambaşka bir düzeye getirebilir. PS3 gibi mütevazi donanıma sahip konsollarda bile muhteşem işler başaran Sony, Xperia Play adı altında bir oyun telefonu geliştirip bu telefona Last of Us, Uncharted gibi efsane serilerini getirebilirse sektöre çok hızlı bir adım atabilir.

Sony, bu konu hakkında şimdilik bir açıklama yapmadı, ancak muhtemelen önümüzdeki birkaç ay içinde şirketin böyle bir planı olup olmadığı ortaya çıkacaktır. Peki, sizce Sony böyle bir telefonu elindeki güçlü oyunlarla birlikte geliştirmeli mi? Aşağıdaki anketimize katılarak Sony’nin ne yapması gerektiğini bizlerle paylaşabilirsiniz.