Sanal gerçeklik teknolojileri konusunda dünyanın en gözde teknoloji firmalarından olmak isteyen Xiaomi, Oculus ortaklığıyla bağımsız bir sanal gerçeklik gözlüğü geliştirdi. Mi VR Standalone gözlüğü, Çinli dev şirket tarafından tanıtıldı.

Çin’in göz bebeği olan Xiaomi, yükselişini sürdürüyor. Facebook’un bünyesindeki Oculus ile birlikte geliştirilen Mi VR Standolane adındaki sanal gerçeklik gözlüğü de tanıtıldı. Pandoranın kutusunu fena açan Xiaomi, bugün Çin’in Shenzen kentinde adeta gövde gösterisi yapıyor. Mi 8, Mi 8 SE ve Mi 8 Explorer akıllı telefonları, Mi Band 3 akıllı saati, Mi VR haricinde tanıtılan diğer cihazlar oldu.

Sanal gerçeklik gözlüklerini akıllı telefon ya da bilgisayar gibi harici bir birime bağlamaktan kurtaran Mi VR Standalone, 2600 mAh gücündeki yerleşik bataryasıyla kablosuz deneyim yaşatacak.

2K çözünürlüğündeki ekranıyla, Snapdragon işlemcisiyle Mi VR Standalone tam olarak şöyle:

Bağımsız sanal gerçeklik gözlükleri için önceki günlerde yeni Snapdragon XR1 işlemcisini tanıtan Qualcomm, Xiaomi ile birlikte bu gözlük için bir ortaklık kurmadı. Onun yerine gözlüğün işlemcisi, daha düşük performansa sahip olan Snapdragon 821 olarak seçildi. Yine de beklentileri boşa çıkarmayan Xiaomi, Mi VR ile 2K çözünürlükte görüntü sunuyor.

Cihazın üzerinde ayrıca bir kulaklık donanımı da bulunduğundan harici olarak herhangi bir birime ihtiyaç duyulmuyor. Bir akıllı telefon ya da PC ile bağlantı kurma ihtiyacı ortadan kalkıyor. Ayrıca Oculus tarafından optimize edilmiş 1000’den fazla oyunla gelen Mi VR, kendine has bir markete de sahip.

Kullanıcıların hareketlerini takip etmek için sezgisel bir takım sensörlerle donatılan cihaz, enerjisini 2600 mAh’lik bataryasından alıyor. İki farklı sürümle gelecek olan Mi VR Standalone fiyatları şu şekilde açıklandı:

32 GB Mi VR Standalone: 235 ABD doları

64 GB Mi VR Standalone: 280 ABD doları

Şimdilik sadece Çin’de piyasaya sürülen gözlük, yakın zamanda dünyanın farklı bölgelerinde de satışa çıkacak.