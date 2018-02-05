Xiaomi, WhatsApp Business’ın avantajlarından faydalanan ilk akıllı telefon üreticisi olarak Mi Bunny adında ücretsiz WhatsApp abonelik servisi vermeye başladı.

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, işletmeler ile kullanıcıların daha hızlı ve etkin iletişim kurabilmesi için WhatsApp Business’ı geçtiğimiz ay resmi olarak kullanıma sunmuştu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Mi Bunny adını verdiği servisi ile WhatsApp Business’ı müşterileri ile daha yakın iletişim kurmak için kullanan ilk büyük akıllı telefon üreticisi oldu. Fakat henüz test aşamasında olan Xiaomi Mi Bunny, sadece Hindistan’daki kullanıcılara sunulmuş durumda.

Xiaomi Mi Bunny’ye abone olan kullanıcıları şirket hakkındaki son dakika haberleri, yeni ürün tanıtımları, ürünler hakkındaki fırsatları, satış hatırlatıcısı, MIUI haftalık güncellemeleri hakkındaki bildirimleri ve Mi Fan etkinlikleri hakkındaki haberler bekleyecek.

Bununla birlikte Xiaomi kullanıcıları Mi Bunny sayesinde müşteri hizmetlerinden hızlı bir şekilde destek talebinde bulunabilecek ve şikayet kaydı oluşturabilecek. Xiaomi Mi Bunny, hafta içi her gün sabah 9:00 ile akşam 18:00 arasında kullanıcıların hizmetinde olacak.