Xiaomi’nin WiFi Portable USB Router adındaki USB bellek boyutundaki routerı sayesinde kablolu bir bağlantıyı bilgisayarınız üzerinden kablosuz hale çevirebilirsiniz.

Xiaomi’nin birçok alanda olduğu gibi modem ve router konusunda da birçok ürünü mevcut. Bu noktada en küçük yapısıyla dikkat çeken Xiaomi WiFi Portable USB Router adındaki mini modemi sayesinde kablolu bir bağlantıyı bilgisayarınız üzerinden kablosuz hale dönüştürebilirsiniz.

Yukarıda incelemesini görebileceğiniz bu cihaz, bağlı olduğu bilgisayar üzerinden ayrı bir kablosuz ağ oluşturabilme yeteneğine sahip. Aynı zamanda bu oluşturduğunuz ağ üzerinden dosya paylaşımını da rahatlıkla WiFi ile hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. WiFi 802.11 b/n/g bantlarını destekleyen bu router ile örnek olarak iş yerinizde başka bir cihazın wifi’ya bağlanmasına izin verilmediği durumlarda bu router’ı bilgisayarınıza takarak aynı internetten faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra bilgisayarınız ile dosya paylaşımı için USB kablosu ya da bluetooth yerine direkt olarak wifi üzerinden de dosya paylaşımını yapabileceksiniz. Oldukça kullanışlı ve birçok noktada kurtarıcı olabilecek olan Xiaomi WiFi Portable USB Router’ı buradaki adresten Teknostore üzerinden satın alabilirsiniz.

Ayrıca ürünü kullanabilmek için gerekli programı buradaki adresten direkt olarak indirebilirsiniz.