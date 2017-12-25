Xiaomi Yaptı: Oksijen Maskesi Gibi Hava Temizleme Cihazı

Xiaomi'nin yeni 'Mi Air Purifier Max' cihazı, saatte 1000 metre küpe kadar hava temizleme kapasitesine sahip. 120 metre karelik bir alanı sadece 3 dakika içerisinde havalandırabilen cihazın maksimum modda çıkardığı ses ise yalnızca 34 dB civarında.

Xiaomi son 3 yıl içerisinde ürettiği hava temizleyici cihazlar kervanına bir yenisini daha ekledi. Xiaomi Mi Air Purifier Max adlı yeni dev cihaz, büyük bir odanın havasını, saatte 1000 metre küplük emme gücüyle kolayca temizleyebiliyor.

Mi Air Purifier Max, Xiaomi’nin bugüne kadar piyasaya sürdüğü önceki modellerle benzer bir tasarım stilini taşıyor. Yuvarlak biçimli OLED ekranı bulunan cihaz, operasyonel tasarım koşulları çerçevesinde şekillendirilmiş. Devasa boyutlu cihazın iki adet filtresi bulunuyor. Açılabilir üst bölmeli, sağ ve sol olmak üzere iki gövdeye sahip olan cihazın filtreleri kolayca değiştirilebiliyor.

1000 metre küpe kadar hızla çalışan cihaz, 120 metre karelik bir alanı sadece 3 dakika içerisinde havalandırabiliyor. Dev cüssesine rağmen cihaz pek ses çıkarmıyor zira Mi Air Purifier Max, Xiaomi’nin patentli sessiz gürültü azaltma teknolojisine sahip. Öyle ki cihaz en hızlı modda çalışırken dahi çıkan ses şiddeti 34 dB civarında.

Yeni Air Purifier Max ile birlikte Xiaomi’nin bugüne kadar piyasaya çıkardığı hava temizleyici cihaz sayısı toplam altı oluyor. Teknoloji devi firma ilk olarak birinci nesil Mi Air Purifier’ı 2014 yılında çıkarmış, 2015 yılında ise Mi Air Purifier 2 ile seriyi devam ettirmişti. Geçtiğimiz yıl Mi Air Purifier Pro’yu gören sektör, daha sonra Mijia Car Air Pruifier ile tanışmıştı. Xiaomi aynı zamanda ucuz ve daha küçük bir versiyon olan Mi Air Purifier 2S modelini de bu yıl piyasaya sürmüştü.