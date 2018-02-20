Xiaomi'nin sunduğu akıllı gece lambası ile istediğiniz zaman odanızın temasını değiştirebileceksiniz.

Bundan 10 yıl önce “Çin Malı” denildiği zaman aklınıza ne gelirdi? Günümüzde Huawei, Xiaomi gibi şirketler Çin malı cihazların aslında çok da kötü olmadığını herkese kanıtlar nitelikte ürünler geliştiriyorlar. iPhone X’lar dahil hemen hemen tüm teknoloji sektörünün Çin’de üretim yaptığını düşünürsek günümüzde “Made in China” isminin pek bir önemi kalmadı.

Bu konuda fikirlerimizi iyi yönde etkileyen sayılı şirketlerden olan Xiaomi, her kategoride ürettiği fiyat / performans ürünlerle beğeni toplamaya devam ediyor. Bugün sizlere yine Xiaomi’nin elinden çıkan ve odanızı çok güzel bir görünüme sokacak akıllı gece lambasını tanıtacağım.

Xiaomi Yeelight RGB akıllı gece lambası ile odanıza yeni bir tema katabilirsiniz. iOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlarla kontol edilebilen gece lambası, Xiaomi’nin MiHome uygulaması ile kontrol edilebiliyor. İçerisinde bulunan RGB LED paneller sayesinde cihazı, üzerindeki ergonomik kontrol panelinden veya mobil uygulama üzerinden istediğiniz renge döndürebilirsiniz.

Renk seçiminin dışında renk sıcaklığını da ayarlamanızı sağlayan cihaz, üzerinde bulunan Bluetooth 4.0 ile mobil telefonlarla bağlantı kurabiliyor.

Xiaomi Yeelight RGB Akıllı Gece Lambasının Teknik Özellikleri

Bluetooth 4.0 bağlantı (akıllı telefonlardan kontrol etmek isterseniz)

10W (0.7W* 14) ışık gücü

300 lümen ışık şiddeti

RGB ışık paneli (İstediğiniz renge geçebilirsiniz)

1700K - 6500K renk sıcaklığı aralığı

2000 saat kullanım ömrü

221 x 100 mm boyut

680g ağırlık

Evinize alacağınız tek bir akıllı gece lambası ile hayalinizdeki odaya bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Instagram filtrelerinde olduğu gibi evimizdeki ışık da çok büyük önem taşıyor. Böyle bir gece lambası ile evinizi parti, televizyon izleme, kitap okuma, muhabbet etme gibi ortamlara sokabilirsiniz. Bunun için seçeceğiniz ışık rengi ve şiddetinin çok büyük önemi var.

Normal bir gece lambasına nazaran çok detaylı bir cihaz olan Xiaomi Yeelight’a ve diğer akıllı ampullere Teknostore'un şuradaki bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.