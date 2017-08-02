Resmi olarak Amerika'da satış yapmamasına rağmen, Xiaomi bu sene de en büyük telefon üreticileri arasında 5. sıraya yerleşti

Strategy Analytics'in yaptığı analizde 2017'nin ikinci çeyreğinde, telefon üreticisi firmaların yaptığı satış rakamları açıklandı. Buna göre 360 milyon birimlik toplam satış alanı içerisinde yaptığı 79.5 milyonluk satışla Samsung birinciliğini, geçen çeyreğe göre %2'lik bir artışla korumaya devam ediyor. Aynı listede ise 2016 yılında zor dönemler geçirmesine rağmen 2017'nin ilk çeyreğinde satışlarını epeyce arttıran Xiaomi'nin, %8.5 'lik pazar payındaki artışla listede 5. sıraya yükselmesi dikkat çekiyor.

Son dönemlerde Xiaomi şirket anlamında büyük sıkıntılar çekiyordu. Bu yılın başlarında Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, büyüme rakamlarının yetişebileceklerinden fazla olduğunu, bununla baş edemediklerini ve yavaşlayıp daha iyi strateji kurmaları gerektiğine dair çalışanlarına mail atmıştı. Ardından da aynı ay içerisinde şirketin genel müdürü Hugo Barra şirketle yollarını ayırmış ve Silikon Vadisi'ne geri dönmüştü.

Strategy Analysis'de yayınlanan satış rakamları:

Ancak çektikleri sıkıntılara rağmen, Xiaomi'nin yıllık dışarıya olan satışları %58 artmış ve 2017'nin ikinci çeyreğinde uluslararası telefon satışı sektörünün %6'sını kaplar hale gelmişlerdi. Özellikle de düşük bütçeli Redmi 4A modeliyle Hindistan'da epeyce popülerleşmişlerdi. Apple'ın ise satış dönemi maalesef Xiaomi veya Samsung kadar iyi sürmedi. Listede 2. sıradaki yerini korusa da istenilen satış rakamlarını yakalayamayıp, üstüne üstlük geçtiğimiz çeyreğe göre satışları %1'lik bir gerilemeye girdi. Muhtemelen bu rakamlar Apple için yeni "iPhone" geldiği zaman değişecek. Fakat Samsung'un da Galaxy Note 8'i duyurmasına az kaldı. Listenin diğer üyeleri olan Huawei ve Oppo ise 3. ve 4. sıradaki yerlerini koruyorlar.