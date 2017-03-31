Xiaomi, 4K 60 FPS Kayıt Yapabilen Aksiyon Kamerasını Tanıttı!

Xiaomi, iddialı özelliklerle yeni VR aksiyon kamerasını tanıttı. Özelliklerine göre fiyat/performans ürünü olan kamera, kullanıcılar için sağlam özellikler vaat ediyor.

Xiaomi, telefon sektöründe adından ara ara söz ettiren güzel bir firma. Özellikle fiyat/performans ürünleri ile gündeme gelen firma, dünyanın en büyük 4. Akıllı telefon üreticisi konumunda yer alsa da, tek alanı telefonlar değil. Çin/Pekin merkezli firma, YI teknoloji grubundan yeni üstün aksiyon kamerasını duyurdu. 4K 60 FPS video kaydedebilen kamera, Yine Xiaomi ürünü olan Erida Drone ile harikalar yaratacak. Trikopter tasarımlı drone ile çok şık duran kamera, kısa süre önce CES 2017’de sunulmuştu. 4K kameralar çok kaliteli görüntü kaydedebilseler bile, genelde 4K video kaydını 30 FPS’de yapıyorlardı.

Bu kamera ile birlikte kaliteli görüntü ile akıcı görüntü birleşecek. YI Yechnology’ye göre kamera, 4K ile 60 FPS anı yakalayabilen VR sınıfı bir kamera olarak gelecek. YI 4K+ olarak açıklanan ürünün içerisinde Ambarella H2 SoC işlemci bulunuyor. Ayrıca 4K/30FPS görüntü sabitleme(EIS) desteği ve üstün dış mekan ses teknolojisi gibi özelliklerde kamera ile gelen donanımlar arasında.

Fiyatlandırmaya bakacak olursak, bu tür kameralara göre son derece ideal bir fiyatı olduğunu söyleyebiliriz. YI 4K+’ın 350 dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Üründe, su geçirmez aksesuarlarının yanında gelmesi bekleniyor. Vaat edilenlere göre fiyatının son derece makul olduğunu söyleyebiliriz.