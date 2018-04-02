Xiaomi’nin hem hırsızlara hem de bebek ağlamalarına karşı geliştirdiği güvenlik kamerası Yi Dome 1080p’yi sizler için inceledik.

Kısa sürede dünyanın en başarılı markalardan biri olmayı başaran Xiaomi, bu ününü yalnızca akıllı telefonlardan almıyor. Hemen hemen teknolojinin her alanına el atan şirket, birbirinden başarılı ürünlerini uygun fiyatlara sunarak insanların beğenisini kazanmaya devam ediyor. Bugün sizlerle Xiaomi’nin başarılı ürünlerinden Xiaomi Yi 360° Gece Görüşlü 1080p Dome kamerayı tanıtacağım.

Adından da anlaşılacağı gibi 360 derece görüş açısına sahip kamera, hareket algılama, intercom, bebek ağlama sensörü gibi pek çok özellikle donatıldı. Xiaomi Yi Dome kamera, bu özellikleriyle evinizde tercih edebileceğiniz en başarılı IP kameralardan biri olarak gösteriliyor.

Kendi Güvenlik Sisteminizi Kendiniz Kurabilirsiniz

Xiaomi Yi Dome kamerayla güvenlik sisteminizi son derece kolay adımlarla kendiniz kurabilirsiniz. Kamera üzerinde yer alan gece görüşü sayesinde 7 gün 24 saat boyunca evinizi izleyecek kamera, akıllı telefonlarınız sayesinde dışarıda olsanız dahi evinizi kontrol etmenize olanak tanır. Kamera, bununla birlikte siz evde yokken evdeki durumla ilgili sizlere bildirim gönderebilir. Bu sayede eviniz veya ofisinizdeki herhangi bir aksaklıktan anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

Xiaomi Yi Dome’u kontrol etmek için Android ve iOS platformlarında bulunan ücretsiz Yi Home uygulamasını kurmanız gerekiyor. Bu uygulamayı kurup güvenlik kameranızı doğruladıktan sonra, son derece rahat bir şekilde evinizin güvenliğini sağlayabilirsiniz.

Bebek Ağlama Sensörü Bulunuyor

Xiaomi Yi 360° Dome kamera yalnızca hırsızlar için değil, bebekler için de geliştirildi. İlk dönemde ebeveynlerini uyutmayan bebekleri kontrol etmek için de Xiaomi Yi Dome kamerasını kullanabilirsiniz. Yi Dome’un üzerinde bulunan bebek ağlama sensörü sayesinde bebeğiniz ağladığında telefonunuza bildirim geliyor.

Nerelere Takılır?

Masa, tavan, duvar gibi tüm dikey ve yatay yüzeylere takılabilir. Bu bağlantılar için yanında bir duvar bağlantı konsolu ve 2 bağlantı vidası gelecek. Bağlantı konsolunu vidalarla duvara monte ettiğinizde, kamerayı bu konsol üzerine özgürce takıp çıkarabilirsiniz.

1080p çekim yapan Yi Dome’un kaydettiği görselleri 32 GB’a kadar Micro SD kartlara yükleyebilirsiniz. 10 saniye içinde hareketi algılayıp anında hareketin olduğu bölgeye dönen kamera, bu hareketi otomatik olarak takip edebilir.

Xiaomi Yi 360° Gece Görüşlü Dome Kameranın Teknik Özellikleri

WI-FI 2.4 GHz

32 GB’a kadar Micro SD kart takılabilir

1080p çözünürlükte video kaydı

f/2.6 diyafram aralığında 112° lens

5V/1A güç

8 Noinvasive (940nm) gece görüşü

10 saniyede hareket algılama

PTZ Kontrol

Intercom

Otomatik takip

Bebek Ağlama Sensörü

230g ağırlık

110 x 64 x 93 mm boyut

Eğer sizler de evinizde kullanmak üzere bir güvenlik kamerası veya bebek kamerası arıyorsanız, her amaca hizmet eden Xiaomi Yi Dome kamera çok hoşunuza gidecektir. Kamerayı daha detaylı görüntülemek için buraya tıklayarak ürünün Teknostore sayfasına ulaşabilirsiniz.