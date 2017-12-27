Xiaomi Yine Şaşırttı: 7 İnç 5.500 mAh’lik Mi Max 3 Geliyor!

Satışa sunduğu uygun fiyatlı telefonlarla ülkemiz dahil tüm dünyada adından sıkça söz ettiren Xiaomi, şimdi de 7 inç boyutunda 18:9 en-boy oranına sahip Mi Max 3’ü sunmaya hazırlanıyor.

Dünyadaki tüm telefon üreticilerine adeta meydan okuyarak çok iyi bir noktaya gelen Xiaomi, uygun fiyatlara sunduğu üst düzey telefonları ile herkesin beğenisini kazandı. Haliyle Xiaomi ile yeni bilgiler geldiği zaman sizlere hemen ulaştırmaya çalışıyoruz. Ortaya atılan son bilgilere göre Xiaomi Mi Max 3’ün 7 inçlik 18:9 en-boy oranında bir ekrana ve 5.500 mAh bataryaya sahip olacağı anlaşıldı.

Telefonun bunların dışında modele bağlı olarak Snapdragon 630 veya 660 yonga setine sahip olacağı açıklanmış durumda. Xiaomi’nin Mi Max serisi, her zaman orta sınıf sektöre hitap eder. Bu sene çıkacak Mi Max 3’de de bu seriyi devam ettiren Xiaomi, devasa boyutu ve en azından 2 gün yetmesi beklenen bataryası ile yine kullanıcılarını memnun edecek gibi duruyor.

Üstelik yukarıda saydığımız Mi Max 3 özellikleri buzdağının yalnızca görünen yüzü. Bir de görünmeyen yüz var ki, orada çift arka kamera ve Qualcom 3.0 Hızlı Şarj desteği bulunuyor. Çinli üretici, son yıllarda sunduğu başarılı telefon serilerine devam ediyor. Telefonun Ocak 2018’de Tüketici Elektroniği Fuarı’nda tanıtılması bekleniyor. Şirket, önceki telefonlar gibi Mi Max 3'ü de uygun bir fiyata satarsa yine pek çok kişinin kendilerini tercih etmesini sağlayacaktır.

Peki, sizler Xiaomi’nin politikasını nasıl buluyorsunuz? İnanılmaz özelliklerin yanında sunduğu uygun fiyatlı telefonlar sayesinde ülkemizde de adından bir hayli sık söz ettirmeye başlamıştı.