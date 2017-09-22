Xiaomi'nin Yeni Modeli Kablosuz Şarj Teknolojisine Kavuşuyor

Görünen o ki Xiaomi resmi olarak ‘Kablosuz Güç Konsorsiyumu’na dahil oldu. Bu da demektir ki yeni Xiaomi ‘nin çıkaracağı yeni öncü modeli kablosuz şarj özelliğine sahip olabilir.

2008 yılında kurulmuş olan ‘Wireless Power Consortium’u duymuş olmalısınız. Kurumun misyonu, Qi kablosuz şarj teknolojisinin piyasada geniş bir alanda adapte edilmesi için destek sağlamak. 2012 yılında Nokia ve Google Qi standardını kullanarak indüktif şarj etme fonksiyonunu destekleyen telefonlar çıkarmaya başladıklarından bu yana bu konu, ana akım başlıklar arasında yer almaya başlamıştı. Ve şimdi ise tüm amiral gemisi cihazlar için standart özelliklerden biri haline geldi. Hatta Samsung ve LG gibi tanınmış Android üreticileri de telefonlarına bu teknolojiyi dahil etmeye başladılar.

Konsorsiyuma katılan milyar dolarlık firmaların sonuncusu ise Şubat ayındaki katılımıyla Apple olmuştu. Bu gelişmeyle birlikte yeni iPhone’ların kablosuz şarj etme özelliğine sahip olacaklarına dair söylentiler de dilden dile dolaşmaya başlamıştı. Ki nihayet bu ay başında bunun gerçekleştiğine hep birlikte şahit olduk. Şimdi ise ‘Wireless Power Consortium’un web sitesinde yapılan duyuruya göre bir başka milyar dolarlık firmadan yakın bir zamanda bir duyuruya şahit olabileceğiz. Bu firma da, Xiaomi’den başkası değil.

Yapılan açıklama şöyle:

Xiaomi’nin Qi standardını destekleyen cihazlar üretmeye başlıyor olması ihtimali oldukça yüksek. Bununla birlikte ilk kablosuz şarj etme özelliğini kullanacak modelin Mi 7 olup olmayacağı ise henüz meçhul.

Her ne kadar firma tarafından yapılmış bir açıklama olmasa da, Wireless Power Consortium’un web sitesi, Çin’li teknoloji firmasını üyeleri arasında gösteriyor. Bu nedenledir ki firmanın bu teknolojiyi öncü modellerinde kullanmaya başlayacak olması yüksek bir ihtimal. Bu iyi bir haber zira Xiaomi’nin en son çıkardığı Mi Mix 2’de bu teknolojiyi kullanmamış olmasından dolayı hayal kırıklığı yaşamıştık. Sadece bu da değil; Qi standart dünya çapında yavaş yavaş hız kazanmaya başlıyor. Öyle ki bir çok fast food restaurantda ve cafede entegre kablosuz şarj altlıkları kullanıma sunulmaya başlandı.