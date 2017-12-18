XMR Monero'da AMD RX Vega 64 İle TITAN V Karşılaştırması

Yapılan testlerde AMD RX Vega 64'ün NVIDIA TITAN V karşısında oldukça yüksek performans sergilediğini görüyoruz.

GPU satışlarında kripto para kazma işlemi önemli bir veri noktası olma özelliği taşıyor. TITAN V’nin çıkışı da bu durumdan farksızdı. GPU endüstrisinin coşmasına neden olan kripto para kazma işine gönül veren kullanıcılar için işlem performansı, kullanıcıların satın alma kararlarını etkileyen ana faktörler arasında yer alıyor. Dijital para kazan biri olmasanız bile, alacağınız ekran kartının verdiğiniz paraya değmesi beklentisini taşırsınız bir şekilde. İşte bu maksatla TITAN V ile AMD RX Vega 64 arasında yapılan bir testin sonuçlarını ele alacağız yazıda.

AMD’nin RX Vega 64 kartı, NVIDIA’nın TITAN V modelini CryptoNight tabanlı para (XMR Monero) kazmada büyük farkla geride bırakıyor. Sadece 203 Watt güçle 2 KH/s’lik bir oranı yakalamak mümkün

Öncelikle ne AMD’nin, ne de NVIDIA’nın ürünlerini dijital para kazma işlemi için kurumsal olarak üretmediklerini belirtmekte fayda var. Fakat insanlar yine de bir şekilde karşılaştırma yaparlar her ikisi arasında. TITAN V’nin Etherium kazma işleminde 77 MH/s gibi astronomik bir hıza ulaştığını duymuşsunuzdur. Fakat yine de AMD’nin daha üstün performans sergilediği başka bir alana göz atacağız biz.

Öncelikle konfigürasyonumuza göz atalım:

Core i7-6700k

32 GB DDR4-2400 Corsair Vengeance

1200 W PSU 80 Plus Gold Thermaltake ThoughPower Grand

250 GB SSD Samsung 850 Evo

NV Miner: xmr-stak 2.1

RX Miner: Xmr-stak-amd 1.4

NV Driver: 388.59

RX Driver: 17.30.1029 + Device Reset

Test sonuçları aşağıdaki gibi

Hashrate (İşlem Oranı H/S) @ Duvar Gücü (W) = Aylık Kazanç ($)

Test Durumu Titan V RX Vega 64 Completely Stock 1113 @ 111 W = $100.20 1690 @ 298 W = $142.75 100% Fan 1182 @ 116 W = $106.54 1767 @ 301 W = 150.02 100% Fan + 120 % Power Limit 1282 @ 125 W = $115.62 1763 @ 305 W = 149.34 Community 1445 @ 130 W = $131.10 1965 @ 203 W = $176.31 No Limits 1430 @ 132 W = $129.50 2045 @ 391 W = $170.55

Vega 64’le 2055 H/s hızda kazma işleminde benzer sonuçları almak için yapabileceğiniz ayarları gösteren ekran görüntüsü de aşağıda:

Görüldüğü üzere Blockchain sürücüsüyle donanmış Vega 64 sembolik olarak TITAN V’yi günlük kazanç noktasında yendiği gibi, eğer elektrik giderleri sizin için çok da sorun olmayacaksa, ham performans noktasında da yarışı kesinlikle önde kapatıyor.

AMD RX Vega 64, CryptoNight kazma algoritması ve XMR Monero ile TITAN V’ten daha fazla kazanç sunuyor:

AMD RX Vega 64’ün Aylık ortalama kazancı : 176$

3 adet RX Vega 64’ün XMR Monero Kazarak getirdiği aylık ortalama kazanç: 542.18$

NVIDIA GTX TITAN V’nin XMR Monero kazarak getirdiği aylık ortalama kazanç: 130$

En uygun koşullar altında yaptığınız yatırımı karşılamanız için harcamanız gereken süreler ise şöyle:

AMD RX Vega 64, XMR Monero kazma: 4.54 ay

3x RX Vega 64 ile XMR Monero kazma: 4.4 ay

NVIDIA GTX TITAN V ile XMR Monero azma: 1 yıl, 10.9 ay

NVIDIA GTX TITAN V ile ETH kazma: 1 yıl, 3 ay

Uzun sözün kısası, RX Vega’nın blockchain sürücüsü, özellikle CryptoNight tabanlı kazma işlemlerinde harika sonuçlar verebiliyor (Vanilla numaraları: XMR Monero’da 1155 H/s). XMR Monero, bu algoritmada en popüler kripto paradır fakat Vega 64’ün CN avantajını kullanabileceğiniz 14 para biriminin listesini de verelim aşağıda: